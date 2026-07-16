Colombia

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

La creadora de contenido se mostró conmovida al recordar su historia sentimental con el actor y respondió a quienes la critican en redes sociales por continuar promocionando los productos de su expareja

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La creadora de contenido explicó cómo surgieron los rumores sobre un “contrato” en su relación con Omar Murillo y aseguró que ha recibido críticas desde que la pareja anunció su separación - crédito @koralladiva/ Instagram

Koral Costa, reconocida creadora de contenido digital, abordó de manera directa los rumores que giran en torno a su relación con el actor Omar Murillo, especialmente los comentarios que sugieren que ambos mantenían un supuesto “contrato” para fingir su vínculo sentimental.

La controversia surgió en redes sociales luego de que se hiciera pública la separación de la pareja y tras la aparición de imágenes de Murillo compartiendo tiempo con otros hombres, lo que avivó especulaciones sobre su orientación sexual.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Koral Costa negó rotundamente que su matrimonio hubiera estado basado en un acuerdo o que existiera algún tipo de contrato entre ellos.

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“Que mi matrimonio con Omar fue un contrato, que mi relación con Omar era fingida, que yo vivía engañada… Yo con Omar nunca tuve un contrato, ni voy a tener un contrato de nada, porque cuando yo estoy con alguien es porque lo amo de verdad”, declaró Costa en un tono emotivo, dejando en claro que su relación con Murillo fue auténtica y guiada por sentimientos genuinos.

Omar Murillo y Koral Costa
Koral Costa respondió a las versiones que hablaban de un acuerdo con Omar Murillo y reconoció que las críticas en redes sociales han afectado su vida personal - crédito @bola8actor/Instagram

Costa explicó que cualquier insinuación sobre una estrategia para ocultar la supuesta orientación de Omar Murillo carece de fundamento y resulta incompatible con la naturaleza de una relación de 18 años. Cuestionó la veracidad de tales rumores, argumentando que sería imposible fingir un lazo tan prolongado por motivos ajenos al afecto verdadero. Además, aseguró que su personalidad no le permitiría aceptar una situación basada en intereses contractuales.

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Visiblemente afectada, Koral Costa admitió que el final de su matrimonio le ha provocado dolor. “Que si he llorado, sí. Que si él me ha llamado en algunas ocasiones tomado, sí”, confesó ante sus seguidores, mostrando un lado personal y vulnerable frente a la audiencia que la sigue en redes sociales. Estas declaraciones buscan transparentar la realidad detrás de la ruptura y, al mismo tiempo, desmentir versiones que circulan en el entorno digital.

La creadora de contenido también aprovechó la oportunidad para aclarar su relación profesional con Omar Murillo. Respondió a quienes la han criticado por continuar promocionando los negocios de su expareja, señalando que ambos siguen siendo socios comerciales. “Mucha gente me ha criticado porque le hago publicidad a su negocio: somos socios”, puntualizó, dejando claro que el vínculo laboral persiste más allá del aspecto sentimental.

Con estas declaraciones, Koral Costa busca cerrar el capítulo de rumores y especulaciones que han rodeado su vida personal en los últimos meses, y reafirma que su relación con Omar Murillo estuvo siempre fundamentada en la sinceridad y el afecto.

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