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Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

La baja del defensor sería la oportunidad que los azules estaban esperando en el mercado de fichajes

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Edgar Elizalde
Edgar Elizalde se iría de Millonarios, a falta de seis meses de contrato, y abriría un nuevo cupo en la plantilla y para un extranjero - crédito Millonarios FC

Millonarios avanza en su mercado de fichajes para terminar de armar el equipo del segundo semestre de 2026, el cual ya tuvo un cambio positivo con la llegada de jugadores como Jhomier Guerrero, reciente campeón con Junior, y el portero Javier Burrai, conocido por el técnico Fabián Bustos.

Una de las nuevas bajas que se avecina en el azul es la de Edgar Elizalde, defensor central uruguayo de pocos partidos con el equipo en el primer semestre, además de que llegó en febrero y ocupa uno de los cuatro cupos de extranjeros permitidos por la Dimayor para los clubes.

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La posible salida del zaguero no solo le permitiría al cuerpo técnico mirar un fichaje en el exterior, donde se mueven mejor Bustos y el director deportivo, Ariel Michaloutsos, sino renovar la zona defensiva porque le ha causado problemas en los últimos meses por los constantes errores.

“En Millonarios no ven con malos ojos”

El periodista Guillermo Arango, en el programa Planeta Fútbol del canal Win Sports, habló sobre la información acerca del defensor central, quien se convertiría en la sexta baja confirmada: “Hay una posibilidad que se ha intensificado en las últimas horas y es que Elizalde pueda salir de Millonarios. Edgar Elizalde es pretendido por Defensor Sporting de Uruguay”.

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Entre el club y el futbolista ya está todo acordado. Fue uno de los pedidos de Mauricio Larriera. Resta la firma con Millonarios de Bogotá para cerrar la operación”, afirmó el comunicador, por lo que sería casi un hecho la desvinculación del uruguayo después de cinco meses.

Edgar Elizalde
Edgar Elizalde lleva tres partidos con Millonarios, los últimos dos juegos como titular - crédito Millonarios FC

Sin embargo, la baja del defensor sería la oportunidad que los azules estaban esperando en el mercado de fichajes: “En Millonarios no ven con malos ojos la salida de Elizalde, ya que con eso podría traer un jugador extranjero en la posición de central porque Millonarios está buscando centrales”.

“Millonarios está buscando un central desde hace rato. Ha preguntado por Jean Pestaña, de Junior de Barranquilla. También preguntó por Steven Barreiro, pero los números son muy complicados de llegar”, añadió el periodista, con respecto a las dos opciones en carpeta del club.

León vs. Chivas
Stiven Barreiro fue compañero de James Rodríguez en León de México en 2025 - crédito Club León

Por el momento, Millonarios tiene cinco contrataciones que son Javier Burrai, James Aguirre, Jhomier Guerrero, Francisco Chaverra y Andrey Estupiñán, además de los regresos de Daniel Ruiz y Darwin Cortés, los cuales se encontraban a préstamo en Europa.

La última prueba antes de la Liga BetPlay

El conjunto azul practica en su sede deportiva para el segundo amistoso de preparación para la Liga BetPlay y la Copa Colombia, los dos objetivos de los embajadores en el segundo semestre de 2026 y el objetivo de cerrar la pretemporada con una sonrisa para los aficionados.

El técnico Fabián Bustos ya tendría lista la plantilla para medirse con Colo Colo de Chile, el sábado 18 de julio en el estadio El Campín, donde se espera una buena cantidad de aficionados para la llamada “Noche Embajadora”, para celebrar los 80 años de fundación, presentación de la plantilla y la nueva camiseta suplente.

Millonarios
Millonarios viene de perder por 2-0 contra Universitario en Lima, donde se dio el primer amistoso de la pretemporada - crédito Millonarios FC

Durante la práctica del jueves 16 de julio, Millonarios puso en la formación inicial a cuatro de sus cinco fichajes: Javier Burrai en el arco, Jhomier Guerrero como lateral derecho, Andrey Estupiñán y Francisco Chaverra por los extremos, mientras que dejó en la banca a Daniel Ruiz.

Por otro lado, a Millonarios solo le faltaría un defensor central y un volante de primera línea para cerrar el libro de pases del segundo semestre, cuyo debut será el sábado 25 de julio contra el Atlético Bucaramanga en El Campín, por la primera jornada del Torneo Finalización y arrancar la pelea por el título.

Posible formación: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Rodrigo Contreras.

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