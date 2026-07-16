Carlos Antonio Vélez le respondió al periodista argentino Adrián Magnoli, que lo calificó como ‘mala leche’: “No soy políticamente correcto”

El comentarista de Win Sports le respondió la fuerte indirecta que mandó el presentador de Dsports y AS Colombia-crédito Jesús Aviles/Infobae

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez respondió el 16 de julio de 2026 con dureza a las críticas del periodista argentino Adrián Magnoli por su postura sobre la selección Colombia tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, discusión que volvió a poner en el centro el recambio del equipo nacional y el margen de opinión de los comentaristas sobre los futbolistas que, a su juicio, ya cerraron su ciclo.

El cruce se originó después de que Vélez publicara en su programa una lista de jugadores que, en su criterio, no deberían ser convocados por el próximo entrenador. Entre los nombres que mencionó estuvieron David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba, Johan Mojica y Juan Fernando Quintero.

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La reacción de Magnoli llegó poco después y apuntó directamente al tono de esa lista y al momento en que fue divulgada, en medio de la discusión abierta por el fracaso de Colombia en la clasificación. “Hay que ser mala leche para dar una lista de quiénes tienen que salir y terminar su ciclo en la Selección Colombia. Hay que ser mala leche para dar una lista de los que tienen que salir de la Selección, hay que ser mala leche para decir que no tenemos técnico”, dijo.

El periodista Carlos Antonio Vélez señala con el dedo al técnico de la selección Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de Vélez se produjo en el programa de Planeta Fútbol, en su radiocolumna de Palabras Mayores de Win Sports. Aunque no mencionó de forma directa al periodista argentino, dejó claro que rechazaba que alguien pretendiera limitar lo que puede decir sobre el presente del seleccionado.

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“Me parece muy extraño que alguien, cualquiera sea su nacionalidad y peor aún si es un extranjero, intente callar a quienes decimos lo que seguramente va en contra de sus intereses”, afirmó el comentarista.

Después agregó que su manera de ejercer el periodismo no está guiada por la necesidad de agradar.

“A mí no me prohíbe nadie decir lo que tengo que decir. No soy políticamente correcto, no me interesan las formas, me interesa el fondo y la verdad”, sostuvo Vélez.

El punto central de la controversia es concreto: el periodista colombiano planteó que varios referentes del plantel no tendrían que volver a ser llamados por el próximo técnico de la Selección Colombia. Esa posición desató un debate entre analistas y aficionados sobre si la eliminación del Mundial 2026 obliga a un relevo amplio o si responsabiliza de forma excesiva a nombres consolidados del equipo.

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En su descargo, Vélez elevó aún más el tono con una frase que tuvo amplia repercusión en redes sociales.

“Mil veces se los he dicho, si les afecta lo que digo, no me escuchen. Yo prefiero a la gente inteligente, sensata, juiciosa, estudiosa, decente, que a cualquier pelafustán suelto, así sea gran cantidad”.

Esta es la lista que causó la discusión entre Vélez y Magnoli

Para Vélez, referentes como Camilo Vargas y James Rodríguez no deben continuar en el camino mundialista para 2030-crédito Claudia Greco/REUTERS

El cruce entre Adrián Magnoli y Carlos Antonio Vélez se produjo mientras la selección Colombia define si Néstor Lorenzo seguirá al frente del equipo hasta el próximo ciclo, luego de la eliminación en el Mundial 2026 y en medio de un debate sobre qué referentes deben salir del plantel rumbo a 2030.

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El origen de la controversia fue la intervención de Vélez el 14 de julio en su programa Palabras mayores de Planeta Fútbol de Win Sports, donde planteó una lista de jugadores que, a su juicio, no deberían continuar en la selección nacional de cara al proceso hacia 2030.

Vélez colocó a James Rodríguez en la lista de jugadores que deben salir-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Antes de entrar en ese tema, el analista habló de España y elogió el trabajo del entrenador Luis de la Fuente. Vélez dijo: “España, desde la posesión, con un técnico que acierta cada vez que toma una decisión, lo de De la Fuente es sorprendente, ha variado durante el torneo repetidamente la nómina y todos los cambios le han salido”.

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Luego trasladó ese análisis al caso colombiano y expuso los nombres que considera fuera de ciclo. “Entremos a lo nuestro. Yo hice una lista de los jugadores que pienso no deben repetir selección nacional. Pero si este señor se queda, seguramente los va a dejar. Pero yo creería que ellos, por edad y calidad, ya cumplieron. Ahí están David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba, con todo y lo que me gusta, llegaría al mundial con treinta y siete años, me parece que es demasiado, el próximo mundial. Johan Mojica, Juanfer Quintero, que ya ha tenido una expresión diciendo que no vuelve”, afirmó.

Vélez agregó otros nombres y distinguió dos excepciones dentro del grupo de futbolistas de mayor edad. “Deiver Machado, Yerry Mina, tendría que haberse quedado por fuera hace rato. Y estos últimos cuatro, de estos últimos cuatro, voy a salvar dos: Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, que aunque van a llegar con 34-35 años, son dos jugadores todavía con un potencial. Cucho Hernández puede seguir triunfando en los equipos, en la selección nunca hace nada. Y lo de Kevin Castaño sí fue, con todo y que puede llegar con buena edad, un fiasco”.

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