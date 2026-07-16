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EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Independiente Medellín y Deportivo Cali confirmaron la llegada de nuevos jugadores para su plantel, en una nueva temporada donde Junior FC, bicampeón de Colombia, se pinta como el rival a vencer

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Caricatura de mercado con hombres, dinero, contratos, figuras de jugadores. Banderines de clubes de fútbol colombianos. Calendario de Julio 2026.
Los equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano han reforzado posiciones puntuales en busca de la estrella de navidad a final de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes de la Liga BetPlay a ocho días del inicio del segundo semestre de 2026. Aquí podrá consultar las llegadas y salidas de jugadores, y también enterarse de los rumores a una semana del pitazo inicial.

En las últimas horas, Deportivo Cali le dio la bienvenida a Nicolás Benedetti a través de un emotivo video; mientras que los hinchas de Atlético Nacional expresan su preocupación al no tener caras nuevas entrenando bajo órdenes de Lucas González.

11:52 hsHoy

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Sin novedades confirmadas
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza.

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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