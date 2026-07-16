EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Los equipos grandes del Fútbol Profesional Colombiano han reforzado posiciones puntuales en busca de la estrella de navidad a final de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes de la Liga BetPlay a ocho días del inicio del segundo semestre de 2026. Aquí podrá consultar las llegadas y salidas de jugadores, y también enterarse de los rumores a una semana del pitazo inicial.

En las últimas horas, Deportivo Cali le dio la bienvenida a Nicolás Benedetti a través de un emotivo video; mientras que los hinchas de Atlético Nacional expresan su preocupación al no tener caras nuevas entrenando bajo órdenes de Lucas González.