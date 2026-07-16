Colombia

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A través de un video compartido en sus redes sociales, la actriz y exreina colombiana contó que el estrés de volver a trabajar luego del nacimiento de su hijo, Thiago, agravó un trastorno que no fue diagnosticado

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La actriz y modelo compartió su historia y la presión a la que se sometió al decidir aceptar un papel cuando todavía era lactante - crédito @valeriedomi/Instagram

Valerie Domínguez detuvo su actividad en la televisión colombiana cuando supo de su embarazo de Thiago, su hijo fruto de la relación con Juan David Echeverri. El niño nació en mayo de 2021, cuando la barranquillera tenía 40 años, y desde entonces se dedicó principalmente a su crianza, dejando de lado su trabajo en televisión.

No pasó mucho tiempo para que retornara a la actuación, pero lo hizo sin saber en ese momento que estaba lidiando con una depresión posparto.

Así lo dio a conocer durante un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, narrando su experiencia. Según confirmó, tuvo que lidiar con el trastorno durante dos años sin haber recibido un diagnóstico, describiendo cómo la maternidad y la presión por demostrar su productividad agravaron los síntomas de una condición que tardó en ser diagnosticada.

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“Todo me costaba. Me miraba al espejo y no me reconocía. Solo quería aislarme y no sabía por qué”, confesó la actriz y ex Señorita Colombia 2005. Según explicó, los síntomas se agudizaron justamente en el momento en que decidió retomar su actividad actoral.

“Quería sentirme productiva, como si crear un humano dentro de mí no fuera lo suficientemente productivo. Decidí lactar por más de un año. Y justo cuando Thiago cumplió cuatro meses, me ofrecieron un antagónico en una serie. Y acepté”, dijo, haciendo referencia a su aparición en El hijo del Cacique.

La lactancia y el estrés de grabar una serie mientras cuidaba a su bebé profundizaron la depresión postparto de la actriz - crédito @valeriedomi/Instagram
La lactancia y el estrés de grabar una serie mientras cuidaba a su bebé profundizaron la depresión postparto de la actriz - crédito @valeriedomi/Instagram

Para no interrumpir la lactancia —que había decidido mantener por más de un año—, llevó al bebé al set de grabación y le daba de comer cada tres horas. “El estrés de demostrarme a mí y a los demás que podía grabar, lactar y ser mamá al mismo tiempo agravó los síntomas de mi, hasta ese momento desconocida, depresión posparto”, admitió.

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Domínguez señaló que fue una amiga quien detectó las señales de alerta y la impulsó a buscar ayuda profesional, algo que agradeció. Durante la terapia, la mujer relató que contribuyó favorablemente a su recuperación, pero subrayó que el proceso exigió un compromiso de su parte. Aprendí que lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de no dejarnos caer”.

A partir de ahí, la actriz dijo haber comenzado por cambios en su cotidianidad. “Salí a caminar y busqué un espacio para respirar, para conectar nuevamente conmigo. No sé qué te funcione a ti, pero levántate, maquíllate, arréglate el pelo, consiéntete”, animó a sus seguidoras.

La actriz aprovechó su testimonio para hacer un llamado a las mujeres a proteger su propio espacio. “Nosotras como mujeres siempre debemos tener espacios para nosotras mismas, espacios no negociables”, afirmó. En esa misma línea, destacó el papel de las amistades femeninas: “Dale a tus amigas un diez por ciento, porque ellas son las que te espabilan, las que no dejan que pierdas tu esencia”.

Valerie Domínguez retomó la actuación sin saber que atravesaba una depresión postparto que permaneció dos años sin diagnóstico - crédito @valeriedomi/Instagram
Una amiga advirtió las señales de alerta y empujó a Valerie Domínguez a buscar ayuda profesional para tratar su salud mental materna. La terapia y cambios en la rutina le ayudaron en su recuperación - crédito @valeriedomi/Instagram

Domínguez cerró el video con un mensaje que resumía su proceso: “Gracias a esta reflexión, volví a ser yo”. En la descripción de la publicación, la actriz extendió su reflexión con una pregunta directa a sus seguidoras: “¿Cuántas mamás están leyendo esto y nunca le han puesto nombre a lo que sintieron?”

Según cifras que ella misma citó, en Colombia una de cada siete mamás vive depresión posparto. Domínguez reconoció haber tardado dos años en saberlo y explicó su decisión de hablar: “Hay una versión de la maternidad que no sale en redes sociales. Durante mucho tiempo guardé esto para mí. Hoy, que ya no estoy en ese lugar, siento que es el momento de contarlo porque hablar de la salud mental materna también es una forma de cuidar a otras mujeres”.

La publicación se lleno de comentarios, en cuestión de minutos, aplaudiendo a la modelo por compartir su experiencia, a la par que otras mujeres daban sus propios testimonios lidiando con la depresión posparto.

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