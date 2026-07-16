Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Karol G desata entusiasmo mundial con el Tropitour y la presencia de Becky G, Elena Rose y Greeicy - crédito VisualesIA Infobae

La nueva gira mundial de Karol G, titulada Viajando por el Mundo, Tropitour, promete convertirse en uno de los mayores acontecimientos musicales de 2026 y 2027. El anuncio de las invitadas especiales ha generado un fuerte entusiasmo en redes sociales, donde miles de seguidores celebran la apuesta de la artista por el talento femenino y la diversidad musical.

Este tour recorrerá más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, República Dominicana, Perú, Chile y varias naciones europeas como España, Inglaterra, Portugal y Francia.

El foco de la expectativa se centra en la presencia de tres invitadas de lujo: Becky G, Elena Rose y Greeicy, quienes acompañarán a Karol G en distintas fechas y ciudades clave del recorrido internacional. Cada una ha manifestado públicamente su emoción y gratitud por la oportunidad, generando una ola de reacciones positivas entre los fanáticos.

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El anuncio de Karol G y sus invitadas especiales dispara la expectativa por el Tropitour 2026-2027 - crédito Karol G / Instagram

Elena Rose, cantautora venezolana, también compartirá escenario con Karol G en diez fechas. Estará presente en la apertura del tour en Chicago y en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas. En su reacción, Elena Rose agradeció la invitación y destacó el significado emocional de acompañar a la artista paisa: “Gracias Caro por la invitación. Estamos muy felices de llevar un pedacito de nuestro corazón a esta gran gira. Los amo guerreros! Nos vemos muy pronto”. Su mensaje fue recibido con entusiasmo por su propio público y por los admiradores de Karol G, quienes celebran la inclusión de voces latinas diversas en el espectáculo.

Fechas de Elena Rose

- Chicago: 24 y 25 de julio (Apertura de la gira)

- Las Vegas: 7 de agosto

- Los Ángeles: 14 de agosto

- Boston: 12 de septiembre

- Nueva York: 17 de septiembre

- Atlanta: 24 de septiembre

- Miami: 2 de octubre

- Tampa: 9 de octubre

- Dallas: 15 de octubre

La cantautora venezolana abrirá la gira en Chicago y compartirá escenario con Karol G en diez ciudades, agradeciendo la oportunidad de llevar su música a nuevos públicos y celebrando la diversidad latina sobre el escenario - crédito @bichotarecords/ Instagram

Becky G será parte del Tropitour en diez conciertos, comenzando el 29 de julio en Toronto y pasando por ciudades como Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York. La artista estadounidense de raíces latinas expresó su alegría en redes sociales con un mensaje breve pero contundente: “Nos vamos de gira con mi tropi-mamiii Karol G, nos vemos pronto! Estoy muy emocionada”. Esta declaración fue replicada por miles de seguidores, que anticipan la interpretación conjunta de éxitos como Mamii y esperan momentos de complicidad en el escenario similares a los vividos en presentaciones previas, como su recordada actuación en Coachella.

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Fechas de Becky G

- Toronto: 29 de julio

- Washington D.C.: 2 de agosto

- Los Ángeles: 15 de agosto

- San Francisco: 21 y 22 de agosto

- Seattle: 26 de agosto

- San Antonio: 2 de septiembre

- El Paso (Texas): 5 y 6 de septiembre

- Nueva York: 18 de septiembre

La artista estadounidense de raíces mexicanas acompañará a Karol G en diez conciertos, expresando su entusiasmo por volver a interpretar éxitos como Mamii y compartir momentos únicos junto a la paisa en escenarios internacionales - crédito @bichotarecords/ Instagram

Por su parte, Greeicy se suma a la gira en tres conciertos, previstos en Los Ángeles, Houston y Miami. La cantante caleña, reconocida por su colaboración con Karol G en Amiga mía, no ocultó su emoción y publicó: “Aaaahhhhh!!! Cuando recibí esta invitación, me sentí profundamente agradecida. Caro, será un verdadero honor acompañarte. G R A C I A S por esta invitación y por compartir todo lo que has construido con nosotras! Ya casi nos vemos en el TROPITOUR”. Su reacción fue ampliamente compartida, con mensajes de apoyo y orgullo por parte de seguidores que destacan la sororidad y la fuerza de la unión femenina en el género urbano.

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Fechas de Greeicy

- Los Ángeles: 16 de agosto

- Houston: 27 de septiembre

- Miami: 3 de octubre

La cantante caleña se sumará en tres fechas clave, manifestando su gratitud y emoción por hacer parte del tour y resaltando la importancia de la unión femenina y la colaboración dentro del género urbano - crédito @bichotarecords/ Instagram

Las reacciones de las tres invitadas han marcado la conversación digital en torno al Tropitour, generando expectativas sobre posibles colaboraciones inéditas, interpretaciones conjuntas y la atmósfera de hermandad que caracteriza las presentaciones de Karol G. La artista paisa, de 35 años, ha reiterado que esta gira busca celebrar la diversidad musical de América Latina y rendir homenaje a sus raíces a través de un espectáculo lleno de color, ritmo y energía.

La gira Viajando por el Mundo, Tropitour no solo consolida la posición de Karol G como una de las figuras más influyentes de la música latina, sino que también refuerza el compromiso de la artista con la colaboración y el impulso a otras voces femeninas.

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