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Emergencia ambiental en Barranquilla: incendio en Isla Salamanca generó densa capa de humo y alarma en la población

Diferentes barrios y áreas industriales registraron molestias respiratorias y baja visibilidad debido a la propagación del humo, mientras brigadistas y bomberos de Sitionuevo intentan controlar la conflagración

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La ciudad enfrenta otra emergencia ambiental tras reportarse un nuevo foco de fuego en la reserva natural, hecho que reaviva la preocupación por la salud pública y la protección de los manglares - crédito X

Una espesa capa de humo volvió a cubrir buena parte del norte de Barranquilla el jueves 16 de julio, producto de un nuevo incendio forestal en el Vía Parque Isla Salamanca.

El fenómeno, que comenzó en horas de la mañana, redujo la visibilidad y suscitó preocupación entre habitantes de barrios como Riomar y Norte-Centro Histórico, que reportaron molestias respiratorias y temor por el deterioro de la calidad del aire.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, confirmó a El Heraldo que la emergencia se originó en la reserva natural y que los equipos de respuesta, junto a brigadistas del parque y bomberos de Sitionuevo, Magdalena, trabajan en su control.

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Emergencia ambiental y afectaciones en la ciudad

De acuerdo con los reportes recogidos por el mismo medio, desde primeras horas del día ciudadanos advirtieron la presencia de una densa nube gris que cubrió edificios, vías principales y zonas residenciales.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran el alcance de la humareda, que se extendió hacia el horizonte urbano y afectó principalmente a la zona industrial y los sectores de Paraíso, Alameda del Río, Granadillo y Villa Santos.

La nube gris se desplazó desde la reserva natural y redujo la visibilidad en vías y edificios, mientras vecinos de Riomar y Norte-Centro Histórico reportaron molestias respiratorias por el deterioro del aire - crédito X

La situación llevó a las autoridades a emitir recomendaciones preventivas. El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla aconsejó a la población limitar la exposición al humo, mantener puertas y ventanas cerradas y prestar atención especial a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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“Efectivamente, el reporte que tenemos es que hay un incendio forestal en Isla Salamanca”, declaró Edwin Pacheco según El Heraldo. El oficial explicó que el fuego se inició cerca de las 10:00 a. m. y que la dirección de los vientos facilitó el avance del humo hacia la ciudad.

Un problema recurrente en la región Caribe

Según datos de las autoridades ambientales, los incendios en Isla Salamanca se transformaron en un fenómeno habitual y de gran impacto ambiental en la región Caribe. Durante la última década, las quemas han afectado cerca de 2.000 hectáreas de la reserva, considerada estratégica por su biodiversidad y función de protección de los manglares. Tan solo entre 2023 y 2025, se registraron 25 emergencias de este tipo, con 2023 como el año de mayor incidencia.

Un incendio forestal en el Vía Parque Isla Salamanca volvió a cubrir con humo el norte de Barranquilla el jueves 16 de julio - crédito @_iclima / X
Un incendio forestal en el Vía Parque Isla Salamanca volvió a cubrir con humo el norte de Barranquilla el jueves 16 de julio - crédito @_iclima / X

Especialistas advierten que la recuperación de los manglares afectados puede demorar hasta 40 años, lo que convierte cada nuevo incendio en una amenaza para el ecosistema y la calidad ambiental de la zona. La combinación de condiciones climáticas secas y fuertes vientos favorece la propagación del fuego, dificultando las labores de extinción.

Alertas y respuesta oficial

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene alertas activas en varios municipios de los departamentos de Atlántico y Magdalena. En Sitionuevo se declaró alerta naranja, mientras que localidades como Piojó y Usiacurí se encuentran en alerta roja por el riesgo de incendios de cobertura vegetal.

En Barranquilla y otros municipios cercanos, las autoridades reforzaron los planes de prevención y atención, instando a la ciudadanía, turistas y caminantes a extremar precauciones, apagar fogatas y reportar cualquier conato de incendio.

La humareda en Barranquilla redujo la visibilidad y generó molestias respiratorias en sectores como Riomar y Norte-Centro Histórico - crédito @_iclima / x
La humareda en Barranquilla redujo la visibilidad y generó molestias respiratorias en sectores como Riomar y Norte-Centro Histórico - crédito @_iclima / x

El Heraldo informó que la comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, Margarita Velásquez, detalló que la intervención depende del tipo de vegetación involucrada: “Si el incendio cogió mangle, toca salir bomberos de Sitionuevo, y si es Enea, ellos colocan las motobombas de ultra presión y comienzan a atacar el incendio”.

La emergencia del jueves 16 de julio ocurre apenas una semana después de otro incendio en el mismo parque, lo que obligó a los organismos de socorro a mantener operativos constantes de vigilancia y control.

El Ideam recalcó que las condiciones de altas temperaturas —que han llegado hasta 40 grados Celsius (104 ℉) en el Caribe— junto a la escasez de lluvias, incrementan el riesgo de propagación de incendios forestales en toda la región.

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