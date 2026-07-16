Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la décima carrera de la temporada 2026

El circuito belga acoge la décima fecha de la temporada con el campeonato más apretado que nunca: Antonelli lidera con solo 25 puntos sobre Russell tras perder terreno en Silverstone por un fallo mecánico - crédito Yves Herman/REUTERS

Spa-Francorchamps albergará la décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, en un fin de semana que llega marcado por el drama de Silverstone, donde un fallo mecánico arruinó la carrera del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, y abrió de par en par la lucha por el título.

Charles Leclerc, a bordo de su Ferrari, se impuso en la parada británica, sumando su noveno triunfo en la categoría —y el primero en Silverstone— mientras Antonelli sufría un fallo en el escudo del neumático delantero izquierdo que lo relegó al puesto 16 tras recibir además una penalización de cinco segundos por transgredir los límites de pista.

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La carrera también se vio alterada por el accidente de Max Verstappen en la vuelta 48, que provocó el despliegue del Safety Car y congeló las posiciones hasta el final, sin posibilidad de reanudación por parte de los comisarios de carrera.

Charles Leclerc llega a Bélgica con el impulso de su victoria en Silverstone, y busca repetir en el escenario de su primer triunfo en la Fórmula 1, logrado en 2019 - crédito Christian Hartmann/REUTERS

Aprovechando los problemas de Antonelli, George Russell terminó segundo en Silverstone y recortó terreno en la clasificación de pilotos, mientras que Lewis Hamilton completó el podio para Ferrari.

La semana previa al Gran Premio de Bélgica estuvo dominada por la incertidumbre sobre el futuro de Verstappen en Red Bull, pues comenzaron a circular rumores de que podría activar la cláusula de salida en su contrato —que se extiende hasta 2028— activable a partir de este momento.

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El cuádruple campeón del mundo afronta en Spa una de las semanas más decisivas de su carrera: puede activar su cláusula de salida de Red Bull y los rumores de un posible fichaje por McLaren circulan en la parrilla - crédito Christian Hartmann/REUTERS

Tras su arribo a Spa-Francorchamps, el neerlandés evitó dar comentarios al respecto. “No quiero decir sí o no sobre mi futuro. Si hay algo nuevo, lo diré yo mismo”, afirmó.

Para Mercedes, el de Bélgica se presenta como un escenario teóricamente favorable, debido a que el trazado premia la potencia del motor. Sin embargo, la importancia de la gestión, despliegue y recarga de energía en las baterías genera cierta inquietud sobre cómo manejará la marca alemana la estrategia y la configuración aerodinámica. Ferrari, habiendo ganado dos de las últimas tres carreras, intentará responder al desafío, por lo que será una prueba de fuego sobre hasta dónde podrán darle batalla a Mercedes en pista.

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Trazado y pronóstico del clima en el GP de Bélgica

El circuito más largo del calendario, recibe la Fórmula 1 con la gestión enérgica como principal desafío - crédito F1

Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario de la Fórmula 1, con 7,004 kilómetros de longitud y 19 curvas. La carrera se disputará en 44 vueltas.

Sus tres sectores tienen características muy distintas entre sí. El primero es el más rápido e incluye la larga recta de arranque y las curvas Eau Rouge y Raidillon, de las más rápidas en la Fórmula 1.

El segundo sector es más técnico, con curvas de velocidad media en su mayoría en bajada, mientras que el tercero es más fluido y discurre en suave subida, con Blanchimont como punto de máxima velocidad en curva, donde los coches pasan a más de 310 km/h. La recta de Kemmel, la más larga del trazado con 1,05 kilómetros, permite alcanzar velocidades superiores a los 350 km/h .

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Pirelli seleccionó para este fin de semana los compuestos C2 (duro), C3 (medio) y C4 (blando), una gama intermedia de su catálogo. Según el fabricante italiano, Spa se sitúa entre los circuitos más exigentes para los neumáticos en términos de cargas y fuerzas, aunque por debajo de Suzuka o Silverstone.

Todo apunta a que los equipos probarán con estrategias de una parada, en caso de que se produzcan condiciones de seco. No obstante, es la gestión energética la que genera más dudas. Como la mayoría de las curvas de Spa son rápidas, las posibilidades de recargar luego de pisar a fondo en las rectas son mínimas y pueden hacer a los pilotos más propensos a los adelantamientos. De ahí la importancia de las prácticas libres, para ir delineando estrategias de carrera para todo el fin de semana.

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El pronóstico del clima anticipa condiciones variables y más frescas. El viernes se esperan máximas de 25 °C con un 40% de probabilidad de lluvia y posibilidad de tormentas. El sábado de clasificación presenta condiciones más estables, con máximas de 21 °C y solo un 20% de probabilidad de precipitaciones. El domingo de carrera, el día más fresco del fin de semana, tendrá máximas de 19 °C y un riesgo de lluvia reducido al 10%, aunque la niebla matutina podría afectar las sesiones tempranas.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Spa-Francorchamps, Ardenas, Bélgica.

Fecha y hora de la primera práctica libre: viernes 17 de julio, 6:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la segunda práctica libre: viernes 17 de julio, 10:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la tercera práctica libre: sábado 18 de julio, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 18 de julio, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 19 de julio, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Bélgica

Luego de nueve carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press

Andrea Kimi Antonelli - 179 puntos

George Russell - 157 puntos

Lewis Hamilton - 147 puntos

Charles Leclerc - 108 puntos

Lando Norris - 97 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Bélgica

Mercedes - 333 puntos

Ferrari - 255 puntos

McLaren - 179 puntos

Red Bull Ford - 128 puntos

Alpine-Mercedes - 60 puntos