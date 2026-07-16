Caída del precio del dólar en Colombia da malas noticias para varios sectores: confirman problemas para los que venden café y flores

El 16 de julio de 2026, el dólar en Colombia se acercó a la línea de los $3.100 - crédito Rayner Peña R./EFE

El dólar estadounidense registra una bajada de precio notable frente al peso colombiano y está en niveles de $3.217. Pese a que puede ser una buena noticia, genera preocupación en sectores que dependen de un tipo de cambio competitivo para exportar y al mismo tiempo abre una ventana para revisar gastos cotidianos, cuyo valor depende de la moneda estadounidense. El contraste incluye desde productores de aguacate, flores, café y limón hasta consumidores que pagan tecnología, viajes, suscripciones, estudios o publicidad digital.

Al respecto, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, presidente del Banco de Bogotá, dijo que su mirada sobre el mercado cambiario cambió con su nuevo cargo en el sector financiero. “Uno piensa como el puesto. Ya como presidente del Banco de Bogotá, ¿Cómo pienso? Pienso en los aguacateros, pienso en los floricultores, pienso en los cafeteros, pienso en los limoneros”, afirmó a LaFM.

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Sostuvo que esos sectores representan una parte importante de la base de clientes de la entidad y que su actividad depende de una tasa de cambio competitiva. Desde esa perspectiva, la caída del dólar no aparece como una buena noticia para quienes venden al exterior y reciben ingresos en moneda extranjera.

Juan Carlos Echeverry fue ministro de Hacienda entre el 7 de agosto de 2010 y el 3 de septiembre de 2012 - crédito John Vizcaino/Reuters

Advertencia sobre exportaciones y competitividad

Echeverry recordó el periodo de revaluación del peso que enfrentó hace 15 años. “Con esta tasa de cambio ya sufro. Usted recuerda cuando yo era ministro hace 15 años teníamos tasa de 1.800. Entonces, Dios nos libre. Esa época fue durísima y uno sí pierde exportaciones”, señaló.

Dicha advertencia apuntó a una pérdida de terreno en mercados que Colombia tardó años en construir. La preocupación, según planteó, no se limita al comportamiento de la divisa en una jornada puntual, sino al efecto que un peso demasiado fuerte puede dejar sobre el crecimiento exportador.

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Vinculó el riesgo con el avance de nuevos productos del campo y con el fortalecimiento de sectores tradicionales. “Una década nos costó tener la exportación de limón, de aguacate, el auge en flores, en café y en frutos. Eso debe llegar a 1.000, a 2.000 millones, ojalá. Ese es el desarrollo del campo colombiano y de la paz”, dijo al medio.

Ante esto, lanzó un mensaje al Gobierno y al Banco de la República. “Sí tenemos que cuidar mucho el dólar. Al nuevo gobierno, al gobierno de la Patria Milagro, ese milagro se hace con una defensa del tipo de cambio. Lo mismo al Banco de la República”, insistió.

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A las exportaciones de Colombia no le convienen una caída muy fuerte del dólar - crédito Mincit

Con eso, se sumó a lo que dijo el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz Molina. El dirigente indicó que “por cada $100 que se aprecia el peso colombiano, el Gobierno se ahorra $600.000 millones en deuda externa, pero el sector exportador se ve muy afectado”.

Cómo impacta el dólar barato en las finanzas cotidianas

La otra cara del mismo escenario surge de una fuente no identificada, que situó la tasa representativa del mercado alrededor de $3.250 durante las últimas semanas, después de caer por debajo de $3.230. El movimiento se dio debido al debilitamiento global de la moneda estadounidense, a las expectativas de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y a un mayor apetito de los inversionistas por mercados emergentes.

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Dicho entorno coincide con un mayor peso del consumo digital en Colombia. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (Ccce) informó al inicio del año un crecimiento anual del 22,2% en el número de transacciones digitales.

Frente a esto, el economista Iván Torroledo, cofundador de Littio, planteó que el dólar ya no incide solo en viajes o inversiones. “Durante años, el dólar fue visto como una moneda para viajeros o grandes inversionistas. Hoy hace parte de la vida financiera de millones de personas que pagan plataformas digitales, reciben ingresos desde el exterior, trabajan para empresas internacionales o buscan proteger parte de su patrimonio frente a la devaluación”, afirmó.

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El dólar registró cifras históricas durante el Gobierno de Gustavo Petro. En novimbre de 2022 alcanzó los $5.000 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Destacó que “la relación de los colombianos con el dólar cambió, y eso exige aprender a administrarlo más allá de las coyunturas del mercado”.

Ocho frentes de gasto que se deben a revisar

Iván Torroledo identificó algunos de los gastos donde el comportamiento reciente del dólar puede generar un mayor impacto para los colombianos.

Realizar pagos internacionales: cada vez más profesionales independientes, empresas y personas realizan pagos a proveedores o contratan servicios en el exterior. Cuando la tasa de cambio disminuye, estos desembolsos representan un menor esfuerzo económico frente a periodos de mayor valorización del dólar. Hay plataformas que permiten administrar saldos en dólares y hacer pagos internacionales desde una cuenta global, facilitando la gestión de este tipo de operaciones.

Comprar tecnología: celulares, computadores, tabletas, consolas de videojuegos, cámaras y otros dispositivos importados suelen estar indexados al dólar, incluso cuando se venden en Colombia. Una tasa de cambio más baja puede traducirse en mejores precios o promociones más competitivas.

Reservar viajes internacionales: tiquetes aéreos, hospedajes, alquiler de vehículos, paquetes turísticos y actividades en el exterior normalmente se cotizan en dólares. Reservar durante un periodo de fortaleza del peso puede representar una reducción importante en el presupuesto total del viaje. Para quienes tienen planes de viajar en los próximos meses, este también puede ser un momento para comenzar a construir un presupuesto en dólares.

Pagar suscripciones y plataformas digitales: servicios como Netflix, Spotify, ChatGPT, Adobe Creative Cloud, Microsoft 365, Google Workspace, Notion o plataformas de almacenamiento en la nube realizan sus cobros en dólares o calculan sus tarifas con base en la tasa de cambio. Un dólar más bajo reduce el costo efectivo de estos pagos. Hay tarjetas internacionales que permiten hacer estos consumos de manera directa, sin comisiones ocultas y administrando los recursos desde una sola aplicación.

Las compras internacionales se ponen baratas con la caída del dólar - crédito Eduardo Munoz/Reuters

Comprar en plataformas internacionales: marketplaces como Amazon, eBay, Etsy o Best Buy ofrecen miles de productos cuyo precio está denominado en dólares. Electrodomésticos, ropa, accesorios y artículos tecnológicos pueden resultar más económicos cuando la tasa de cambio favorece al peso colombiano. Para los que hacen este tipo de compras de forma recurrente, mantener parte de sus recursos en dólares digitales puede facilitar la planificación de estos gastos y reducir el impacto de futuras fluctuaciones del mercado.

Pagar estudios o cursos en el exterior: universidades, escuelas de idiomas, certificaciones internacionales y plataformas educativas manejan gran parte de sus tarifas en dólares. Para quienes planean una experiencia académica internacional, este puede ser un momento favorable para realizar pagos o separar cupos. En estos casos, ahorrar previamente en dólares o euros digitales ayuda a planificar el presupuesto en la misma moneda en la que se asumirá el gasto.

Recibir ingresos desde el exterior: cada vez más colombianos trabajan para empresas internacionales, son freelancers o prestan servicios a clientes en otros países. Cuando reciben pagos en dólares o euros, un escenario de tasa de cambio baja también es un buen momento para definir si conviene convertir esos recursos a pesos o mantenerlos en la moneda original, de acuerdo con sus objetivos financieros.

Invertir en publicidad digital para un negocio: Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads y TikTok Ads cobran sus campañas publicitarias en dólares. Para emprendedores, pymes y creadores de contenido, un dólar más barato permite que el presupuesto destinado a pauta tenga un mayor alcance.