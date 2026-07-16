Así fue el encuentro entre René Higuita y Vozinha, el portero de Cabo Verde figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La leyenda de la selección Colombia le dio un abrazo al portero de Cabo Verde que se viralizó por su rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito René Higuita

René Higuita compartió en sus redes sociales el video de su fugaz encuentro con Vozinha, jugador de la selección de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde fue figura tras empatar sin goles contra España, dejar por fuera a Uruguay y forzar el tiempo suplementario ante Argentina en los dieciseisavos de final.

El exportero de la selección Colombia estaba con su hija en lo que sería el comedor de un restaurante cuando vieron al guardameta. “El ídolo mundial, donde estamos todos felices, contentos con la gran participación que hizo Cabo Verde y que él fue el responsable de esos triunfos”, narraba Higuita mientras Vozinha saludaba a comensales de otra mesa.

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Cuando el portero se dirigía hacia la salida, vio a René Higuitá y procedió a saludarlo. Ambos se dieron un abrazo y el exjugador de la selección le dedicó algunas palabras: “Lo que has generado en el mundo es... eres luz. Diosito siempre lo bendice a uno”.

Los 90 minutos que hicieron viral a Vozinha en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Vozinha de Cabo Verde celebra después del partido en el estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia - crédito Reuters/Brett Davis

Josimar José Évora Dias, Vozinha, anunció una serie sobre los 90 minutos de su debut en el Mundial 2026 ante España, el partido que transformó su vida deportiva y lo convirtió en un fenómeno global en redes sociales.

El arquero de Cabo Verde compartió en Instagram un adelanto centrado en ese encuentro, después de pasar de 50 mil seguidores al inicio del torneo a más de 29 millones en esa plataforma.

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El salto digital quedó reflejado desde el primer partido: al terminar el cruce ante España, su cuenta ya había superado el medio millón de seguidores. En TikTok también acumuló más de 2 millones, cifras que lo instalaron entre los casos virales más notorios del Mundial 2026.

Vozinha, de Cabo Verde, junto a sus compañeros de equipo, celebra con los aficionados tras llegar de Estados Unidos - crédito Sodiq Adelakun/REUTERS

El detonante fue el debut de Cabo Verde ante España en el Atlanta Stadium. Allí mantuvo la valla invicta frente al campeón del mundo de 2010 y vigente campeona de Europa, con varias atajadas decisivas que lo llevaron a ser elegido mejor jugador del partido.

La escena posterior al pitido final amplificó el impacto: el arquero apareció de rodillas y con el rostro cubierto por las manos, una imagen que circuló de forma masiva. Poco después, durante una entrevista posterior al encuentro, se enteró de que su cuenta ya había alcanzado el medio millón de seguidores.

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Las declaraciones de Vozinha sumaron una dimensión personal a ese rendimiento. “Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida”, explicó al medio.

Así fue la participación de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jugadores y cuerpo técnico de Cabo Verde celebran tras un partido en el que Cabo Verde se clasificó para la fase eliminatoria de la Copa Mundial en el Estadio Houston, Houston, Texas, EEUU. 26 de junio de 2026. REUTERS/Pawel Kopczynski

Cabo Verde cerró su primer Mundial en 2026 con una marca que explica la dimensión de su irrupción: fue la única selección que no perdió en 90 minutos ni ante España ni ante Argentina, los dos finalistas del torneo, y además alcanzó los 16avos de final después de terminar segunda en el Grupo H por delante de Uruguay.

Ese recorrido incluyó un 0-0 con España en Atlanta, un 2-2 con Uruguay en Miami, otro 0-0 con Arabia Saudita en Houston y una caída por 3-2 en tiempo extra ante Argentina, otra vez en Miami. Ningún otro equipo logró sostenerse sin derrota en el tiempo reglamentario frente a los dos finalistas de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

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La selección africana llegó a la fase eliminatoria tras complicar desde el debut al campeón de Europa y sostener luego su clasificación con otros dos empates. En el cruce de 16avos peleó hasta la prórroga ante el campeón del mundo y dejó una de las trayectorias más llamativas del torneo.