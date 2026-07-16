Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

El cantante Luis Alfonso causa furor en redes con su respuesta a una pregunta inesperada sobre su “tipo ideal” - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

El cantante de música de despecho Luis Alfonso volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que en medio de una alfombra roja respondiera una particular pregunta relacionada con el caso hipotético en que fuera mujer.

El intérprete de La Chismofilia que es conocido por su carácter directo, fue abordado en una entrevista de Radiola TV, en donde habló de la posibilidad de haber nacido mujer, fue el momento en que la respuesta de Luis generó todo tipo de reacciones, tanto del entrevistador como del público en los comentarios.

“¿Cómo sería el tipo de hombre de Luis Alfonso?”, le preguntaron al cantante, a lo que sin medir palabra contestó en medio de risas: “Con una hijueputa verga bien venosa y con las guevas rosadas, así como de rey, grandes y coloradas, como un marrano pietran”, dijo entre risas y con el humor que lo caracteriza.

PUBLICIDAD

El cantante sorprendió con una respuesta humorística y explícita sobre cómo sería su tipo ideal en un escenario hipotético - crédito @luisalfonso/Instagram

Ante la respuesta espontánea del cantante, el presentador, en medio de la risa, le preguntó si buscaba otras referencias o atractivos como la estatura, el físico, que tenga tatuajes o incluso la barba, a lo que el cantante volvió a responder con contundencia. “Eso no importa, desde que tenga un chimbo hermoso, así fuera enano esa gonorrea”, añadió sin poder aguantar la risa.

El video que ya circula ampliamente en redes y suma millones de vistas en diferentes plataformas también fue el espacio para que miles de reacciones se sumaran y reaccionaran a las inusuales respuestas del cantante. “Me imaginé a Haaland”, “Andaaaaa pelado , si algo me llamas acá estoy mi amor 😻“, ”Tenemos los mismos Intereses", “Ni lo pensó jajajajaj ya la tiene clara jajajajaja😂“, ”Nea, amo que Luis Alfonso a pesar de ser un man de campo, montañero, no tiene ni una pizca de heterosexualidad frágil", “a mí también me gustan así tenemos algo en común”, fueron los comentarios que se sumaron.

PUBLICIDAD

El video de la entrevista se volvió viral y motivó miles de comentarios de internautas que destacaron la autenticidad del artista - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

Luis Alfonso anuncia concierto gratuito en Bogotá para presentar su nuevo álbum ‘Lindo Lindo’

Luis Alfonso, conocido en el mundo de la música popular como El Señorazo, anunció recientemente una iniciativa que ha causado gran expectativa entre sus seguidores: un concierto gratuito en Bogotá para presentar su nuevo álbum Lindo Lindo. El artista, originario de Popayán y una de las voces más reconocidas del género en Colombia, decidió organizar este evento especial como una forma de volver a conectar con sus orígenes y brindar a su público una experiencia cercana.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de julio en la Plaza de la Mariposa, ubicada en la localidad de Santa Fe, específicamente en el sector de San Victorino sobre la Avenida Jiménez entre carreras 11 y 12. Este emblemático espacio, que puede albergar a cerca de 4.000 personas, ha sido escogido por el propio Luis Alfonso para rendir homenaje al lugar donde inició su carrera artística. El mismo cantante lo expresó en sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a acompañarlo: “Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum Lindo Lindo. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños”.

PUBLICIDAD

Luis Alfonso confirmó que dará un concierto gratis en Bogotá - crédito @luisalfonso/IG

El concierto está programado para iniciar a las 11 de la mañana y será una oportunidad única para escuchar en vivo los temas inéditos de su más reciente producción. Además, el espectáculo será completamente gratuito para todos los asistentes, siguiendo la tendencia de otros artistas que han optado por lanzamientos en espacios públicos, como fue el caso de Maluma en Medellín.

Hasta el momento no se han anunciado detalles sobre la necesidad de registro previo para ingresar o medidas de control de acceso, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos a futuras actualizaciones desde los canales oficiales del artista. La estación de Transmilenio más cercana a la plaza es San Victorino, lo que facilita la llegada de asistentes desde distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD