La JEP busca diálogo con Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para asegurar recursos

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, solicitó una reunión institucional con Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo para abordar la financiación de sentencias - crédito Reuters

El magistrado Alejandro Ramelli, en su calidad de presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), remitió el jueves 16 de julio una comunicación oficial dirigida a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo, presidente y vicepresidente electos.

En la carta, Ramelli reconoció la reciente elección de ambos funcionarios y transmitió sus felicitaciones, expresando su expectativa de que su gestión contribuya al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la reconciliación nacional y el bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo con el documento, la carta destaca la importancia de la colaboración armónica entre los órganos del poder público, tal como lo establece el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia. El presidente de la JEP extendió una invitación para una reunión institucional, cuyo propósito central es exponer los resultados obtenidos por la jurisdicción y dialogar sobre los principales retos y desafíos en el cumplimiento del mandato constitucional del tribunal.

PUBLICIDAD

La financiación de las sentencias, eje del encuentro

Uno de los puntos centrales que motiva la convocatoria es la financiación de las sentencias recientemente impuestas. En la misiva, Ramelli subrayó la necesidad de tratar “los principales retos y desafíos que enfrentamos en cumplimiento de nuestro mandato constitucional, en especial, lo atinente a la financiación de las sentencias recientemente impuestas”.

Esta referencia apunta a los fallos contra los siete excomandantes del último Secretariado de las Farc y a las sanciones impuestas a otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Noticia en desarrollo...