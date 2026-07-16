A propósito de la hamburguesa triple carne, Jhonny Rivera contó qué pidió Jenny López en su primera cita: “Fue en combo”

Un ciudadano cuestionó al cantante sobre el video que se viralizó en redes sociales y él respondió con su humor característico - crédito Jhonny Rivera / Instagram

El caso de la hamburguesa triple carne, que desató una discusión viral sobre dinero y expectativas en una primera cita, se viralizó tanto que hasta los famosos reaccionaron. Uno de ellos fue Jhonny Rivera, quien fue cuestionado por sus seguidores sobre lo que pensaba y, como es costumbre, decidió hablar de la situación con humor.

El cantante recordó que en su primera cita con Jenny López ella pidió una hamburguesa de doble carne, en combo, con papas agrandadas y salsa extra, y usó su propia experiencia para hablar de quién invita y qué puede pedir la otra persona.

Su comentario se conoció unos días después de la polémica que surgió en TikTok por el relato del creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo, que contó que tuvo una cita hace cerca de cuatro años y dijo que decidió no volver a ver a una joven después de que ella rechazara el primer lugar propuesto para cenar y ordenara una hamburguesa triple carne en el restaurante al que fueron después.

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La protagonista de la historia, identificada en sus redes sociales como Kerstin Guenther, negó haber actuado por interés económico y resumió lo ocurrido con esta frase: “¿Para qué me invitas a cenar?”.

Ante el caso, Jhonny Rivera y su esposa hablaron del tema a partir de su propia experiencia: “Estábamos recordando ahorita con Jenny, viendo eso que está pasando con esa historia, que en la primera cita nosotros salimos a comer hamburguesa”.

El famoso artista reveló una experiencia personal y habló del video viral del momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jhonny Rivera habló de quién debe invitar en la primera cita

El cantante describió la escena con tono de broma: “Me acuerdo que ella pidió de doble carne, se salvó por una carne. ¡Uf! Donde la pida de tres carnes, hasta ahí llega la cosa”. Mientras tanto, López agregó un detalle importante: “En combo, la pedí”.

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Rivera añadió: “Y la pidió en combo. Dizque: ‘¿Quiere agrandar las papas?’. Ush. Y ella: ‘¡Sí!’”, relató. López reiteró al final: “Sí y con salsa extra”.

Después de bromear con el caso, el famoso dijo que, si una persona invita con intención de conquistar a otra, debe asumir el gasto completo: “Yo no juzgo al pelado porque seguramente estaba muy arrancado, pero es que si uno va a invitar a una pelada pa conquistarla, que coma lo que quiere, tiene que irse preparado, porque lo que pasa es que el man tiene ego, según vi yo. Él se creía muy lindo y muy joven”.

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La opinión de Jhonny Rivera es compartida por muchos que consideran al protagonista de la historia un “tacaño”, teniendo en cuenta que al final del encuentro, le dijo a la joven que no quería volver a verla y que, si estaba buscando un sugar daddy, él no era la persona indicada.

En su versión, la joven recordó que al terminar la salida él le dijo que no quería volver a verla porque no era la persona que buscaba. Aseguró que aceptó esa decisión sin problema, pero que la sorpresa llegó después, cuando descubrió que la experiencia había sido convertida en un video viral en el que fue mencionada como una mujer interesada por una simple hamburguesa.

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Los protagonistas de la historia se viralizaron en las plataformas digitales - crédito @castillaneando y @kerstinguenther/tiktok

Jhonny Rivera fue calificado como un caballero por sus seguidores

Tras las declaraciones del cantante y de Jenny López, sus seguidores realizaron una serie de comentarios en los que se mostraron emocionados por la forma como Rivera contó la escena. Varias reacciones destacaron que el artista hizo reír a su audiencia y valoraron su actitud.

Entre las más populares se encuentran: “Yo sabia que Jhonny no me iba a decepcionar jajaja”, “Jhonny nos hace reír”, “Tan bello Johnny, tan caballero, así es lo que uno quiera pedir😂lindos bendiciones" y “Mi Jhonny eres el mejor para contar historias, soy tu fan número uno (sic)”.

La pareja comparte sus mejores momentos y opiniones de casos virales en las redes sociales, donde conectan con su público - crédito Jenny López / Instagram

La discusión original sigue abierta en las redes sociales. Mientras una parte de los usuarios consideró que quien invita a una cita debe estar dispuesto a asumir el costo de la comida sin cuestionar el pedido, otros opinaron que en un primer encuentro también conviene actuar con moderación.

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