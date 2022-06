Petro dice que se confundió con el precio de la leche, corrigió y se volvió a equivocar, esta vez con el precio de la carne

FILE PHOTO: Colombian leftist presidential candidate Gustavo Petro, speaks during an interview with Reuters in Bogota, Colombia June 10, 2022. REUTERS/Luisa González/File Photo

Recientemente el exalcalde de Bogotá, senador y actualmente candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se refirió a un polémico video en el que se encuentra con un campesino y le pregunta cuánto se gana diario, a lo que el hombre respondió que 48.000 pesos, pero que eso no alcanzaba; el candidato le da la razón y agrega que el litro de leche vale 10.000 pesos.

En una entrevista a la emisora Tropicana, el candidato del Pacto Histórico afirmó que todo se trató de un lapso, ya que él afirma haber estudiado esas cifras para un posible debate con Rodolfo Hernández, algo que jamás sucedió porque el candidato de ‘la liga de gobernantes anticorrupción’ afirmó que no iba a eventos públicos, pues había un plan para asesinarlo con arma blanca.

“Fue un lapsus porque yo sabía que, en algún debate, que ya no hicieron, iban a preguntar, entonces me averigüé el precio del kilo de la carne de cerdo, de pollo, de res. El litro de leche yo sabía que era a 3.000, pero ahí se fue un lapso y entonces dije 10.000 y no 3.000″, afirmó Petro en Tropicana.

Pero el asunto no quedó ahí, ya que varios aseguraron en Twitter que la libra de carne no vale eso, es incluso el doble de cara recalcaban en varios tuits.

Por ejemplo, Rafael Humberto Amin, más conocido como ‘Papo’ Amin, quien es concejal por el Centro Democrático, afirmó: “Petro dice que la leche a 10.000 fue una confusión con el kilo de carne. ¿Burla, ofensa o ignorancia?”.

También el economista y exmiembro de la mesa de trabajo de RCN radio en la dirección de Yolanda Ruíz, Jorge Restrepo, afirmó: ”El kilo de carne a diez mil según @petrogustavo sí que está barato. Baratísimo”.

“Alguien que me diga Petro ¿dónde hace mercado, un litro de leche a 10.000 y kilo de carne a 10.000? ¿En qué país vive este señor?”, “De los mismos creadores de la docena de huevos a $1.800 de Carrasquilla llega el kilo de carne a $10.000 de Petro”, “Pero bueno, al menos que nos diga dónde venden el kilo de carne a $10.000”, “Leche a $3.500 o a $10.000, o el kilo de carne a $10.000 o a $30.000, da igual, la gente no tiene cómo comprar; dejen la comodidad y vayan a dónde está el pueblo”, fueron algunos de los comentarios que se leen en Twitter.

Algunos mostraban incluso las búsquedas en Google Shopping y arrojaba precios por encima de los 20.000 pesos por kilo de diferentes tipos.

Gustavo Petro explicó que quería su hija decir al afirmar que habría un “estallido social” si ganaba Rodolfo Hernández las presidenciales del domingo

Recientemente, a Sofía Petro, hija del candidato de la Colombia Humana, le preguntaron en el diario El País de España sobre las presidenciales y cómo se sentía:

“Muchos nervios. No consigo dormir bien, me da mucha ansiedad. A nivel político siento que la tendencia va hacia que estamos descubriendo quién es verdaderamente el otro candidato, Rodolfo Hernández, y que no podemos dejar que sea presidente. A mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado”, dijo Sofía.

Sobre esto, Petro a través de un trino habló de lo que quiso decir su hija con un “estallido social” si llegaba a perder las presidenciales:

“El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido”.

