Alfonso Prada pide garantías al registrador para el proceso electoral y dice que aceptará los resultados si son transparentes

Colombia está en la última semana de campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la contienda ambos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, van culminando los eventos públicos y, en el caso del Pacto Histórico, se hacen las últimas solicitudes ante las autoridades electorales para pedir cada vez más garantías para el proceso de escrutinio. Las palabras de Alfonso Prada, jefe de debate del exalcalde de Bogotá, fueron enfáticas al momento de exigir más garantías.

Precisamente el lunes 13 de junio se reunió con los líderes de la campaña del Pacto Histórico de Bucaramanga y de Santander. En el evento, donde se encontraban integrantes de varios partidos políticos, Prada anunció una vez más la preocupación que sienten desde la campaña por la transparencia de las elecciones del próximo 19 de junio y por las garantías que podrían hacer falta en el momento del escrutinio.

El jefe de debate del Pacto Histórico, aseguró que “aceptará los resultados si son transparentes”, a la vez que indicó que desde la campaña habían radicado una acción judicial urgente ante el Consejo de Estado para que se declare la obligatoriedad inmediata al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría para adquirir una auditoría internacional con software para el proceso de escrutinio.

Ante esto, Parda aseguró que: “Queremos decir desde Bucaramanga que tenemos dudas de lo que ocurra en el conteo del proceso electoral del próximo domingo y que para ello hemos presentado acción judicial hoy ante el Consejo de Estado para la adquisición de la auditoría de como se van a contabilizar los votos, esos recursos están disponibles. No hay ninguna razón para que no procedan de forma inmediata para tener una garantía adicional”.

La semana pasada, el registrador Alexander Vega se reunió con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de manera separada para mostrarles el trabajo que desde la organización electoral vienen realizando para garantizar la transparencia en todo el proceso de escrutinio. Allí, Vega, les sugirió a los candidatos que tuvieran un total de 120.000 testigos electorales a nivel nacional para garantizar así la presencia de los testigos en por lo menos el 90 por ciento de los puestos de votación dispuestos en todo el territorio.

Por parte de Rodolfo Hernández, de quien el Registrador dice que tiene plena confianza en el proceso electoral, ha postulado a no más de 7.000 testigos; y Gustavo Petro, tiene acreditados hasta el momento un poco más de 41.000 testigos, a pesar de que Alfonso Prada señaló que el Pacto Histórico va a tener 100.000 testigos electorales para el próximo 19 de junio a nivel nacional.

Las garantías entregadas de parte de la Registraduría.

Alexander Vega, en procura de entregar transparencia en todo el proceso electoral ha asegurado que “estas van a ser las elecciones más observadas internacionalmente en la historia de Colombia”, indicando cuáles van a ser algunas de las organizaciones internacionales para la misión de observación técnica y electoral:

La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB), todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, informó Vega.

