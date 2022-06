Sergio Higuita, el mejor ciclista colombiano en el comienzo del Tour de Suiza

Sergio Higuita fue el colombiano más destacado en la etapa 1 del Tour de Suiza 2022. Foto: archivo particular

Este domingo 12 de junio dio inicio el Tour de Suiza, una de las carreras de una semana más importantes en el calendario ciclístico. La primera etapa constó de un recorrido de 177,6 kilómetros en la población de Küsnacht, y dejó como vencedor al británico Stephen Williams, del equipo Bahrain - Victorious. El segundo y tercer puesto fue para Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) y Andreas Kron (Lotto Soudal), respectivamente.

El colombiano Sergio Higuita, quien tuvo un receso en territorio nacional, retornó a las carreteras europeas para poner a prueba su estado físico. Y no desentonó, puesto que finalizó entre los diez mejores corredores del día, que definieron el triunfo de etapa tras un sprint. El antioqueño finalizó octavo, perdiendo apenas unos segundos por cuenta de las bonificaciones en la línea de meta, y dejó claro que será una ficha importante de la escuadra Bora - hansgrohe para la disputa de la clasificación general.

Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) y Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), otros de lo ciclistas ‘cafeteros’ presentes en competencia, no tuvieron su mejor día, teniendo en cuenta que el trazado daba leves ventajas a los corredores ‘clasicómanos’. Los dos representantes nacionales perdieron 51 segundos en la llegada, no obstante, tendrán otras etapas para recuperar terreno en los clasificatorios.

La fracción no dio respiro a los atletas, ya que presentó varios puertos de montaña de tercera categoría de manera consecutiva. La fuga no tardó en formarse con por lo menos seis ciclistas, incluidos los suizos Johan Jacobs y Simon Vitzthum, el británico Lewis Askey y el neerlandés Mike Teunissen. Sin embargo, estos no representaron un peligro real para el pelotón, que mantuvo un margen de tiempo menor a los tres minutos.

De cara a la última escalada del día (Kusnachter Berg) el grupo principal impuso un ritmo fuerte y logró darle caza a los fugados a falta de cinco kilómetros para la llegada a meta. Ya en la cabeza de carrera, se produjeron una serie de ataques: primero del danés Jakob Fuglsang y posteriormente del belga Remco Evenepoel, quien respondió con gran solvencia. ‘Dani’ Martínez y ‘Rigo’ no pudieron sostener el ritmo, pero Higuita pudo tomar la rueda indicada para llegarle a los primeros ciclistas.

Cuando se conformó un conjunto de más de diez corredores, estos optaron por examinar los movimientos de sus rivales, a la espera de disputarse el triunfo de la jornada. La mayoría de los movimientos ofensivos ocurrieron en los 300 metros finales, y, aunque Higuita intentó mostrarse, no tuvo opciones de ‘escabullirse’ entre los pedalistas más fuertes.

Así culminó la primera etapa del Tour de Suiza 2022. Video: Twitter @tds

Clasificación de la etapa 1:

1. Stephen Williams (GBR/Bahrain - Victorious) - 4h16m51s”

2. Maximilian Schachmann (DEU/BORA - hansgrohe) - m.t.

3. Andreas Kron (DNK/Lotto Soudal) - m.t.

4. Marc Hirschi (CHE/UAE Team Emirates) - m.t.

5. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) - m.t.

6. Ilan van Wilder (BEL/Quick-Step) - m.t.

7. Stefan Kung (CHE/Groupama) - m.t.

8. Sergio Higuita (COL/Bora - hansgrohe) - m.t

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) - m.t.

10. Domenico Pozzovivo (ITA/Intermarché) - m.t.

32. Daniel Felipe Martínez (COL/INEOS Grenadiers) +0:51″

34. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) - +0:51″

Este lunes 13 de junio tendrá lugar la segunda etapa, iniciando en Küsnacht y terminando en Aesch para un total de 198 kilómetros. El perfil será similar a la primera jornada, puesto que los ciclistas atravesarán varias cotas encadenadas, incluidos tres puertos de montaña. Los pedalistas cruzarán la línea de llegada tras afrontar un descenso sostenido de al menos 15 km.

