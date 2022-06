Colombia perdió ante México y quedó cuarta en el Torneo Maurice Revello

El equipo de Héctor Cárdenas jugará el Torneo Maurice Revello. Tomado de @tomas_angel

Tras caer en la tanda de penales ante la selección de Venezuela en la pasada jornada y perder su cupo para disputar la final del Torneo Maurice Revello 2022, la selección Colombia enfrentó este 12 de junio a la selección de México, por el tercer puesto de la competencia.

El equipo liderado por Tomás Ángel vio caer su arco muy temprano. Al minuto 16′ del primer tiempo llegó el primer gol del encuentro. El responsable fue Santiago Muñoz Robles, el joven jugador del Newcastle United, quien llegó libre tras un tiro de esquina y remató.

A partir de ese momento, la Tricolor no encontró reacción. Si bien intentó llegar en varios pasajes del partido, tan solo hubo una opción clara de cara al arco defendido por Eduardo García Mendoza, el portero del Club Deportivo Tapatio, en la Liga de Desarrollo de México.

Al minuto 39′, Almanza y Valencia se unieron para generar la que fue la única jugada de peligro del equipo colombiano durante la primera parte, en la que dominaron la pelota, pero no les bastó para empatar el marcador, y así se fueron al descanso, esperando darle vuelta al compromiso al regresar.

Segunda parte

El segundo tiempo arrancó con el cambio de García por Pedrozo, en la búsqueda de una variante que pudiera mejorar el juego del equipo, pero no fue así. El portero Marquínez no conseguía maniobrar bien en los tiros de esquina y los balones aéreos y siempre que el equipo intentaba pasar al ataque, la conexión se perdía en los tres cuartos del campo.

Al minuto 53′, Tomás Ángel fue reemplazado por Daniel Luna, el habilidoso jugador de Deportivo Cali. Al minuto 58′ llegó el primer remate de los cafeteros, de media distancia, a través de Almanza. Minutos después, México consiguió anotar el segundo gol del encuentro.

Después de una salida rápida del equipo mexicano, Santiago Muñoz fue el encargado de asistir a Efraín Álvarez, el jugador de Los Ángeles Galaxy, en la MLS, quien definió de primera y muy bien para poner el 2 - 0 a favor de los aztecas.

Habiendo pasado los primeros 20 minutos de juego, Colombia no tenía reacción. Al minuto 72′ llegó una nueva variante. Salió Almanza, que hasta ese momento era de los más propositivos en el equipo, e ingresó Zuleta. Minutos después, tras una dura entrada al jugador Naveda, a los 77′ fue expulsado Gian Franco Cabezas. Colombia se queda con 10.

Al minuto 80′, Colombia se salvó del tercero. El remate de los mexicanos dio en el palo y el portero la agarró como dando las gracias. Minutos después, llegó la segunda expulsión en el conjunto cafetero. Falta de Puerta a último hombre y Colombia se queda con 9 jugadores. Así termina el partido.

Minuto 90′ y cinco más de adición. Derrota y despedida para el conjunto cafetero que no tuvo un buen torneo, más allá de que consiguió acceder a las semifinales. El equipo tuvo varias falencias. No hubo conexión en el mediocampo, los delanteros se ven desubicados y no hubo un solo jugador que pueda ofrecer una variante al juego del equipo. Los dirigidos por Héctor Cárdenas, casi desde el principio del torneo, no pudieron hacerse con una idea concreta de juego y no hubo jugador que resaltara, en ninguna de las líneas.

Este era el momento para que Tomás Ángel, el jugador de Atlético Nacional, mostrara sus buenas condiciones, pero no se le dio. En el primer partido tuvo varias opciones, pero no consiguió concretar. Para los otros compromisos fue desplazado al banco de suplentes y recién ante México volvió a hacer parte del equipo titular. Más allá de un cabezazo y una que otra jugada, no tuvo mayor participación.

El hijo de Juan Pablo Ángel, el exjugador de la selección Colombia y Aston Villa, estaba llamado a liderar esta nueva generación de futbolistas en un torneo que, históricamente, ha supuesto una buena plaza para los cafeteros. En esta ocasión, los resultados no fueron los esperados, ni para el joven delantero y mucho menos para el equipo.

Colombia salió hoy con Marquínez Preciado en el arco; Ocampo, Mantilla Camargo, Pedrozo y Salazar en la zona defensiva; en la zona de contención estuvieron Puerta, que salió expulsado, y Almanza; Valencia, Castillo Manyoma y Cabezas, que también se fue expulsado, ocuparon la zona de volantes; adelante estuvo Tomás Ángel.

SEGUIR LEYENDO: