Video: Nodal pide disculpas por la ‘tiradera’ contra J Balvin

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

Tal como lo había anunciado Christian Nodal en sus redes sociales y durante un concierto, hoy 4 de junio estrenó su sencillo llamado ‘Girasol’ con el que pretendió hacer una ‘tiradera’ contra J Balvin, con la cual ofreció disculpas y se arrepintió de lo que ocurrió en los últimos días.

El artista, oriundo de Sonora, había presentado a través de sus InstaStories un corto fragmento de lo que sería el tema musical dedicado a Balvin, horas más tarde se habría arrepentido de lo que estaba planeando.

“Dos días encerrado haciendo una canción que, aunque me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir. Quiero decirles algo, no hay que ser mier… en la vida porque estas cosas son las que pasan cuando no se es consciente de cuanto daño le podemos hacer a las demás personas. Respétense y respeten a los demás”, dijo el artista.

Según mencionó el intérprete de De los besos que te di y No te contaron mal, ‘Girasol’no está dedicada en específico a J Balvin y aprovechó para ofrecer una disculpa, sino que estaría dedicada a personas que se encargan de hacerle daño a otros con sus actos.

“Lo siento mucho, Balvin… Yo la he embarrado muchísimo, pero aquí estoy y cada situación la he arreglado. Esa canción no es para Balvin. Es para toda la gente de mier… que no me permite olvidar mi pasado y no me permite recuperarme como ser humano. Balvin solamente era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo. No es Balvin, es el mundo”, concluyó.

Aquí el contenido completo de Nodal :

El mexicano mencionó que no podía parar el estreno de la canción

Le puede interesar: Armada incauta 2.428 kilogramos de drogas en el Pacífico colombiano

¿Cómo inició todo el conflicto con Nodal y J Balvin?

Todo comenzó el pasado 2 de junio cuando J Balvin volvió a crear polémica en la industria musical, en esa oportunidad con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal. El mexicano publicó en sus redes sociales su nuevo look, un corte y tinte de cabello parecido al del antioqueño. Balvin no desaprovechó la oportunidad y compartió la siguiente imagen acompañada del texto “Encuentra las diferencias”.

La respuesta de Nodal

El intérprete de música regional mexicana no guardó silencio y en una InstaStory le respondió a Balvin diciéndole cuáles eran sus diferencias: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la prensa”.

J Balvin le devolvió la pelota

Cuando parecía que las “bromas” terminarían ahí, José decidió seguir pullando al mexicano y en otra InstaStory el paisa usó el filtro de Belinda, la exnovia de Nodal, y le echó en cara que él si cumple con sus conciertos, haciendo referencia al pasado 26 de marzo, cuando Christian no pudo asistir a un concierto que tenía agendado en Medellín, dejando a más de 10.000 espectadores plantados.

Como si fuera poco, Balvin cerró su historia mencionando que la foto que subió se “Be-linda”, referenciando otra vez a Belinda. Allí cantautor de música popular no aguantó más las burlas y atizó fuertemente contra el reguetonero.

Fue allí cuando mencionó que le compondría una ‘tiradera’, la cual dejó ver un pequeño avance el 3 de junio, mencionando que quería ver llorar al paisa.

SEGUIR LEYENDO: