De ‘Me enamoré' a ‘Te felicito’: las canciones que Shakira le dedicó a Piqué y que marcaron a una generación

Estas son las canciones que Shakira le dedicó a Gerard Piqué, su hoy expareja. Foto: archivo particular.

El mundo de la farándula está en shock luego de que la cantante colombiana Shakira confirmara su ruptura amorosa con Gerard Piqué, el futbolista español, padre de sus dos hijos y “musa” de varias de sus producciones. A continuación, algunas de las rimas que la barranquillera le compuso a su hoy examor idílico.

La pareja protagonizó uno de los romances más icónicos de la historia reciente. La intérprete de baladas, pop y uno que otro rock le dedicó varias rimas y hasta cambió las letras de algunas de sus canciones más conocidas para halagar a quien, se creía, sería el amor de su vida: el defensa del F.C. Barcelona.

Me enamoré

“La vida me empezó a cambiar la noche en que te conocí, tenía poco que perder y la cosa sigue así”, es la estrofa con la que inicia una de las, quizá, canciones más conocidas que la artista colombiana le compuso al deportista europeo. Shakira le dice que quiere tener 10 hijos con él y menciona a Milan, de 9 años, y Sasha, de 6 años: sus dos retoños.

“Contigo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar”, es otra estrofa.

Allí, Shakira también destaca los ojos verdes y la barba del astro del balompié internacional. Sin duda, una clarísima muestra de amor de la colombiana al español.

‘23′

Este es uno de los sencillos en inglés de la colombiana y hace referencia a la edad en que la artista conoció a su hoy expareja: a los 23 años. Hace parte del álbum que lleva su nombre artístico.

“Después de nacer Milán estoy en el momento más feliz de mi vida, el más completo, 23 se la dediqué a Gerard porque es la edad que él tenía cuando lo conocí… él tenía 23 y yo 33″, dijo Shakira en su momento.

Toneladas

Esta es una de las ‘cartas de amor’ que la famosa artista oriunda de Barranquilla, Atlántico, compuso para el deportista del país ibérico. En ella, plasta las “toneladas” de sentimientos y emociones que este le hizo sentir durante más de una década de relación.

“Es el sol detrás de tu risa que me ciega y me deslumbra y tu piel que roza la mía pero aún no se acostumbra. Es la luz detrás de tus ojos que ilumina mi penumbra y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz”, es una de las estrofas de la canción.

Loca por ti

En esta, Shakira le dice al padre de sus hijos que quiere seguir “loca” por él y se desborda en elogios y piropos al hombre que le robó el corazón en un bar mientras tomaban mojitos. Cabe anotar que esta es el cover de una famosa balada en catalán que era una de las canciones favoritas de Piqué y que la colombiana tradujo para destacar a su hoy expareja.

“Déjame continuar ebria y soñando aquí, sabiendo que estoy loca por ti”, entona.

La bicicleta

Aunque en esta canción junto a su paisano Carlos Vives se referían a las playas colombianas, Shakira aprovechó una de las partes en las que cantó para referirse a Piqué: «Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona».

Te felicito

La letra de este tema que Shakira lanzó en abril junto a Rauw Alejandro hoy cobra otro sentido. La artista suele utilizar el recurso de expresarse a través de sus canciones con lo cual se especula que la crisis con Piqué viene al menos desde antes, cuando la artista comenzó a escribirla. Sin embargo, apenas un mes antes del estreno, en marzo, felicitó al padre de sus hijos por llegar a los 600 partidos.

“No creo que haya realizado jamás 600 conciertos -se comparó con ella-. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, escribió en su cuenta de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: