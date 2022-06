Colombia rechaza las declaraciones del presidente de México: “constituyen una injerencia desobligante”

Momento en el que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, envía un abrazo a Gustavo Petro. (Captura de pantalla de la transmisión por Twitter, de la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional)

En la mañana de este viernes 3 de junio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una misiva al candidato presidencial colombiano Gustavo Petro indicando que se identificaba con lo que él estaba viviendo, porque al igual que hicieron sus opositores, al candidato colombiano lo definen como un peligro: “Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera”, manifestó Obrador.

El gesto que principalmente llamó la atención, del primer mandatario de México, fue el abrazo que envió a Petro:

“Le mando un abrazo a Petro, ¿y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde”, expresó López Obrador, además envió un mensaje directo a los electores: “Ánimo, y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo”, enfatizó el presidente mexicano.

La respuesta de la Cancillería de Colombia

El Gobierno nacional se pronunció a través de la cuenta en Twitter de la Cancillería. En el comunicado pidió al mandatario mexicano “no entrometerse” en los asuntos internos:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”.

Trino del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través del Twitter de Cancillería Colombia. (Captura de pantalla:Twitter de Cancillería Colombia)

Además, hicieron hincapié en el proceso electoral y democrático del país: “Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios”.

Adicionalmente, refirieron que el discurso de López Obrador buscaba influenciar en los sufragantes en la segunda vuelta presidencial que se votará el próximo domingo 19 de junio: “Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente, sin injerencias que traten de influir en los electores”, fueron las palabras finales en el Twitter de la Cancillería.

López Obrador fue directo en su mensaje de que los electores en Colombia estaban siendo manipulados: “El caso de Petro es que me molesta mucho la campaña en su contra. Es que de veras indigna, ruin y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular, que actúe con libertad y que vote por el que quiera. No, esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable. Que es un objeto, no un sujeto”, declaró desde el Palacio Nacional en México.

Andrés Manuel López Obrador

Es un político y escritor mexicano. Es el actual presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018. Su popularidad y el enfoque social de su proyecto, se conjuntaron con el descontento general provocado por la serie de problemáticas acarreadas en los últimos tres gobiernos de México (violencia y corrupción), para obtener su triunfo en las elecciones federales de 2018, como el candidato más votado en la historia de México.

