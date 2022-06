Manuela Gómez habla de sus problemas de salud: “Dios quiera que no sea nada grave en el cerebro”

Manuela Gómez, empresaria e influenciadora colombiana. Foto: Instagram @manugomezfranco1

Durante estos últimos días Manuela Gómez tuvo que hacer un alto en el camino para ir al hospital por cuenta de unos quebrantos de salud que ha venido teniendo. En primer lugar, desde sus redes sociales, la influenciadora paisa comentó que debido a su vértigo ha tenido que realizarse unos exámenes médicos, empero, esta no ha sido la única piedra que se le ha presentado en el camino, puesto que también le dio culebrilla.

Para poner en contexto, la culebrilla - de acuerdo con Medline Plus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos- “es una erupción cutánea vesicante (ampollas) y dolorosa. Es causada por el virus varicella-zoster, un miembro de la familia de virus del herpes. Ese es el virus que también ocasiona la varicela”.

Entonces, la también empresaria comenzó por hablar sobre los exámenes que debió practicarse por el vértigo que padece: “Me tocó venir al hospital porque efectivamente sufro de vértigo y está muy horrible, qué cosa tan terrible ... me van a hacer como unos tacs o no sé qué vaina para ver si es un problema del cerebro o es un problema del oído”.

Posteriormente, Gómez también comentó de los dolores que ha tenido por cuenta de la culebrilla.

“Aparte de eso me dio culebrilla y estoy súper adolorida, llevada del berraco; entonces vine también como por eso, vamos a ver cómo sale lo del tac en el cerebro, Dios quiera que no sea nada grave en el cerebro y sea algo como del oído y, esa culebrilla, a mí nunca me había dado algo así, me duele, me cogió como la columna vertebral, me duele muchísimo pa’ moverme, pa’ manejar”.

Manuela Gómez habla de los problemas de salud por los que atraviesa

Vale recordar que, el nombre de Manuela Gómez empezó a sonar en la televisión colombiana y los medios de comunicación por cuenta de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, reality actoral en el que se desenvolvió como participante durante la edición que fue presentada en el año 2012.

Tras concluido dicho programa de telerrealidad, la paisa se enfocó en el terreno empresarial, entre los productos que le ofrece a su público hay matizantes, acondicionadores, tratamientos capilares, bases para el crecimiento de las uñas, entre otros de la misma línea.

Otra figura del entretenimiento nacional que también debió acudir al hospital durante estos recientes días fue Liss Pereira, pues este miércoles 1 de junio la comediante redactó en su cuenta de Instagram.

“Estoy bien, la intención no es posar ni llamar la atención, pero pues a veces el cuerpo nos hace huelga, y como siempre Cejas Pobladas (Ricardo Quevedo, su pareja) y Betty la fea ( vamos en el capítulo de la junta directiva) acompañándome y distrayéndome, fue un día que pudo ser horrible, pero recibí mucho cuidado y ayuda, así que tenía que pasar por acá a darle gracias a todo el personal de la Clínica Azul por la buena onda y el cariño, y al Neurólogo Juan Pablo Durán que ya me ayudó mucho y sé que me va a sacar de lo que falta muy pronto”.

