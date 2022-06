Dim, integrante de Piso 21, fue víctima de un robo

Dim, integrante del grupo urbano Piso 21. Foto: Instagram @dimpiso21

Desde sus redes sociales David Escobar (Dim), integrante de la agrupación de música urbana Piso 21, le ofrece a sus seguidores contenido principalmente enfocado en su carrera musical, sus proyectos y logros con su grupo y tampoco falta alguna que otra cosa publicada con referencia a su familia. Sin embargo, por estos días el cantante urbano quiso sacar un espacio en sus Historias de Instagram para narrar una situación que lo enojó bastante, pero que quiso convertir en reflexión: fue vícima de robo.

El episodio ocurrió después de que el reguetonero saliera de un lugar en el que había estado comiendo pizza, posteriormente, se dirigió a su automóvil, pero notó que le faltaban varias de sus pertenencias, entre ellas una ropa.

“Estaba comiendo una pizza ahí de un italiano famoso... cuando volví al carro, tenía parte de la ropa mía ahí, y se me la robaron. Lo primero que vi cuando entré al carro fue una ropita de la niñas tirada encima del asiendo del conductor y me sentí como: -uy, abrieron el carro- después me di cuenta que sí me habían sacado un montón de cosas, y me dio mucha rabia porque uno se siente como violado”, fueron las primeras palabras de Escobar sobre el tema.

Dim, integrante de Piso 21, fue víctima de robo

Posteriormente, el miembro de Piso 21 dio cuenta de que existen cosas más importantes que las materiales, las cuales no pueden ser robadas por nadie.

“... Uno tiene que sobreponerse a eso y no darle tanta fuerza a las cosas materiales y, una vez más, saber que estamos vivos, saber que estamos bien, que mis hijas están bien, que mi mujer está bien, que tengo salud, que sigo haciendo lo que amo, que eso nadie me lo puede robar, eso es lo mas gratificante... pasaba por aquí a decirles que las cosas más importantes de la vida no se pueden robar”.

Vale resaltar que, Dim no amplió la información respectó de en qué ciudad ocurrió el robo y si inició algún tipo de acción al respecto para saber cualquier dato sobre la identidad de los ladrones.

¿Quién es la esposa de Dim?:

Fue en el año 2018 cuando el noviazgo de Danielle Arciniegas (actriz) y David Escobar (Dim) – integrante del grupo urbano Piso 21 – se convirtió en un matrimonio, pero en primer lugar fue por lo civil. Posteriormente, su unión matrimonial pasó por la Iglesia un año después, en 2019

Ahora, en lo corrido de su relación, la pareja ha vivido en dos oportunidades la experiencia de ser padres, primero con el nacimiento de Ella en el año 2018 y, posteriormente, repitieron su rol cuando nació Roma en 2020.

Ya hablando de la carrera de Dim con Piso 21, duante este año el grupo urbano le ha entregado el lanzamiento de algunas canciones a su público, resalta -por ejemplo- su colaboración con Ñejo llamada ‘Salvavidas’, que fue estrenadada en conjunto con su videoclip a mediados de marzo pasado.

