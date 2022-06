Pilas: quedan pocos días para reclamar el Ingreso Solidario de junio

El dinero será destinado para Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA, Jóvenes en Acción y demás. Vía: Prosperidad Social

De acuerdo con Prosperidad Social, el subsidio de Ingreso Solidario de junio que beneficia a familias es estratos cero, 1 y 2, fue girado desde el pasado 23 de mayo para personas bancarizadas. De hecho, esta nueva entrega se caracteriza por tener un aumento en la tarifa que ahora es de 400 mil pesos bimensuales.

Sin embargo, y pese a que hace más de una semana se realizó este depósito a las familias beneficiadas, Prosperidad Social indicó que el dinero estará disponible por tiempo limitado, de manera que aquellas personas que son acogidas por este programa deben estar pendientes de la fecha límite para retirar el monto decretado por el Gobierno nacional.

La entidad insiste en que quedan muy pocos días para reclamar el ingreso; de hecho, el próximo lunes 6 de junio vence el plazo para hacer dicho trámite en cualquier sucursal de SuperGiros y sus canales asociados. Asimismo, indicó que fueron repartidos cerca de 121 mil millones de pesos correspondientes a desembolsos pendientes durante el primer periodo del año.

¿Qué pasa con aquellos subsidios que no son reclamados?

Según la entidad, quienes no alcancen a reclamar el pago dentro de las fechas estipuladas, no deben preocuparse, pues el dinero no se perderá; al contrario, se acumulará siempre y cuando esté dentro del límite de tres pagos por retirar, medida que empezó a aplicar desde enero de 2022.

“El Gobierno nacional es consciente de que hay beneficiarios que aún no han podido reclamar ninguno de los giros, por lo que se podrán recibir acumulados”, precisó Prosperidad Social a través de su página web.

Vale mencionar también que, a partir de julio, los beneficiarios de Ingreso Solidario recibirán montos diferenciados acorde a su puntaje del Sisbén y el número de integrantes en los hogares. En ese orden, los que tengan menor puntaje recibirán mayores montos con respecto a los niveles altos.

¿Cómo acogerse a este beneficio?

El Gobierno nacional ha sido enfático en que no es necesario inscribirse, participar de bonos o sorteos de ningún tipo.

Así mismo, se ha definido que el único canal autorizado para verificar si se es beneficiario del ingreso solidario y comprobar la entidad financiera en la que recibirá el depósito en el portal web oficial de Ingreso Solidario. Para 2022 se tomó la información del Sisbén IV con el fin de ampliar la cobertura del programa en los hogares en condición de pobreza extrema, por lo que se prioriza a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en Sisbén IV (Grupo A).

Esta focalización permite que al menos el 30 % de los titulares que ingresen sean mujeres. Por esa razón, el 64,13 % de los hogares que ya reciben la transferencia monetaria se encuentran representados por mujeres cabeza de hogar. Ahora, si quiere saber si es o no beneficiario, debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página de Ingreso Solidario y comprobar si es beneficiario.

2. El giro se hace por medio de las aplicaciones Nequi, Daviplata, Ahorro a la mano o Movii. Si el ciudadano es beneficiario y no tiene alguna de estas aplicaciones debe descargarla.

3. Ingrese los datos que le pide la aplicación.

4. Cuando su cuenta sea habilitada, el beneficiario recibirá un mensaje de texto.

5. Ya está listo para recibir su Ingreso Solidario.

6. Si no tiene smartphone puede seguir los pasos en la SIM Card de su celular.

