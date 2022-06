Expertos desmienten algunos mitos y aclararan verdades sobre la donación de tejidos y órganos en Colombia

En Colombia, no hay datos sobre venta de órganos por parte de entidades de salud en Colombia. FOTO: Archivo

El tema de la donación de tejidos y órganos no es sencillo de abordar, pues lo rodean mitos y leyendas urbanas que se han acentuado con diversas producciones audiovisuales de ficción. Por ello, el Instituto Nacional de Salud -INS- reunió varios datos que, pese a ser falsos, se replican en series, telenovelas y películas.

Uno de ellos tiene que ver con un supuesto robo de partes y tejidos del cuerpo por parte de centros médicos que hacen estos procedimientos. Sobre esto, el INS señala que solamente en 2020, más de 129 mil trasplantes en el mundo fueron legales; sumado a esto, la Declaración Internacional de Estambul añade que solamente entre el 5 y 10 % de los procedimientos realizados a nivel global tienen un origen desconocido.

En diálogo con Infobae Colombia, la médica Anabel Vanin, directora de la Unidad de Trasplantes de la Clínica Imbanaco de Cali, reafirmó que este es uno de los mitos más comunes en la sociedad colombiana junto a la falsa tesis de que a los pacientes les extraen sus órganos para después venderlos en el mercado negro.

“A la fecha no se ha encontrado ni un solo caso y no hay evidencia en el Instituto de Medicina Legal, ni en el Ministerio de Salud, ni en la Fiscalía de que haya habido venta de órganos; de hecho, en Colombia, para recibir un órgano el paciente debe estar en una lista de espera”, explicó la galena. Este es, precisamente, un tercer mito: no existe una fila para acceder a un tejido.

Le puede interesar: Esposa de Rodolfo Hernández compró dos casas en Estados Unidos por casi un millón de dólares durante la licitación de Vitalogic

Según el Instituto Nacional de Salud, los pacientes no esperan en orden de llegada; así como tampoco esa persona puede afirmar que está en primer o último lugar de la supuesta lista de espera. En ese sentido, tampoco es cierto que influya el estrato socioeconómico o el poder adquisitivo de la persona para acceder con prioridad a un tejido.

La médica Vanin enfatiza sobre este punto que, “los órganos se asignan de acuerdo a unos criterios científicos claros. Entonces yo no puedo decir que yo voy a pagar para que le saquen los órganos a alguien cuando la realidad es que estos no son asignados aleatoriamente, sino que está ajustado a unos criterios técnicos muy específicos”.

Además, menciona que las cirugías de trasplante son realizadas por expertos en este tipo de procedimientos, lo cual lleva a desmentir otro mito: ‘el de corazón es el más complicado en el campo de la medicina de trasplantes’.

La probabilidad de ser trasplantado con un órgano robado proveniente de una persona a la que se le provoca un incidente de tránsito y posteriormente se comete un homicidio es otro de los mitos que existen alrededor de este tema, así como también el hecho de que cualquier persona puede acceder a la información y datos personales de un donante como edad, estado civil, número de hijos, actividad u ocupación, órganos a donar a través de una búsqueda en internet.

¿Falta pedagogía para conocer más sobre las verdades del trasplante de órganos?

Para Anabel Vanin, sí. No solo en la academia sino en los medios de comunicación, a los cuales se refiere como “un puerto muy importante para mostrar los beneficios inmensos que tiene la donación de órganos para salvar la vida de otras personas”. De paso, indica que esta mecánica es una de las vías más efectivas para salvar a cientos de pacientes.

“Quienes están en espera por un trasplante de un órgano o tejido solamente pueden salvar su vida a través de la participación de la comunidad por medio de la donación, entonces los medios de comunicación se convierten en elementos fundamentales para multiplicar estas iniciativas”, siempre y cuando no se transmita desinformación sobre este tema.

Ahora, con respecto a la conveniencia de hacer o no producciones, metrajes o series sin un trabajo previo de concientización sobre el trasplante de tejidos y órganos, la experta señala que, pese a la libertad existente para realizar todo tipo de producciones, “lo prudente es siempre hacer una aclaración a la comunidad de que estos son situaciones ficticias y que no corresponden con la realidad de la donación porque no todo el mundo tiene un conocimiento profundo sobre este tema”.

Finalmente, la directora de la Unidad de Trasplantes de la Clínica Imbanaco señala la importancia de reconocer los mitos y realidades sobre esta materia teniendo en cuenta el hermetismo que hay en algunos sectores sociales para abordar el tema.

De paso, afirma que, “el sistema de salud que maneja la actividad de donación y trasplantes en Colombia es completamente transparente”.

SEGUIR LEYENDO: