“No tiene ni pies ni cabeza”: Petro sobre la denuncia en España

El líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se defendió de las acusaciones que ahora, dos días después de pasar a la segunda vuelta presidencial, se le otorgan sobre un caso de secuestro al desaparecido presentador de la televisión colombiana, Fernando González Pacheco quien falleció en febrero de 2014.

En España fue admitida la acusación contra Petro que pretende involucrarlo en el secuestro de Pacheco durante el año 1981 a manos de la extinta guerrilla del M-19, a la cual perteneció el hoy aspirante presidencial. Sin embargo, el actual senador ha desestimado dicha acusación dado que argumenta no haber tenido nada que ver en dicho secuestro en la medida que solo lo vio a través de los diferentes programas de televisión de la época.

En entrevista para Caracol Radio, Petro aseguró que solo conoció a Fernando González Pacheco “por televisión” y que era alguien a quien “quiso mucho, como cualquier niño” y que le hubiera “encantado conocerlo”.

Luego, en entrevista para Blu Radio, Petro detalló que: “A Pacheco lo conocí por televisión, no tuve el placer de conocerlo personalmente nunca. Lo conocí de niño, en un programa que era ‘Animalandia’. Me encantaba Pacheco, es una figura muy querida para mi infancia. Él hizo una entrevista con Jaime Bateman, recuerdo que fue publicada por la prensa de entonces. Dos días duraron y la entrevista se publicó, no recuerdo. No pude conocer al uno ni al otro”.

Asimismo, explicó que incluso supo que Pacheco y Bateman, luego de la entrevista, para la que lo retuvieron, se volvieron buenos amigos y trabajaron en busca de la paz. “Ellos se volvieron amigos. Pacheco fue amigo de Bateman. Él ayudó mucho entonces, con una propuesta de paz. Yo era un jovencito”, comentó.

Ahora, hay que tener en cuenta que Fançois Roger Cavard, quien interpuso la denuncia, bajo el argumento de que durante la militancia de Petro en el M-19 cometió delitos de lesa humanidad por los que no ha sido procesado.

Además, la denuncia ya había sido presentada ante la Fiscalía española, pero se rechazó. Ahora, se deberá establecer si existe competencia y jurisdicción española para “comprobar si procesalmente resulta posible su investigación”.

Frente a esta denuncia, Petro dijo para Blu Radio que: “Para la respuesta a lo que ustedes quieren indicar, que es lo que un señor ahí, trató de hacer, me está persiguiendo, pensando que en elecciones eso me puede golpear”.

Hasta el momento en España ha sido aceptada la denuncia y según estableció un juez de ese país, se necesita comprobar con las autoridades de Colombia que el candidato Gustavo Petro no fue indultado por las mismas, además de necesitarse una querella formal por parte de la familia de Pacheco y claramente, para tener jurisdicción en el caso, confirmar la nacionalidad española del presentador.

El caso seguirá avanzando, aunque Petro desestime la posibilidad de que prospere y que adicional a eso, pueda afectar sus aspiraciones a la presidencia de Colombia. Vale recordar que el próximo 19 de junio se estará realizando la segunda ronda de votaciones, las cuales serán las definitivas para conocer al nuevo mandatario de los colombianos.

