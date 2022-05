Yina Calderón confirmó que comenzó una nueva relación sentimental

Foto: Instagram @FajasYinaCalderonOficial

Yina Calderón siempre genera conversación tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, aunque principalmente por sus polémicas, sin embargo, su vida sentiemental también ha sido tema de interés.

Durante este año se sabía que la influenciadora estaba soltera, pero en los últimos días la también empresaria empezó a ser protagonista de especulaciones sobre que ya tendría novio, puesto que comenzó a correr por entre las redes sociales un video en el que se le ve besando a un hombre.

¿Tiene novio o no tiene novio? Seguramente los seguidores de Calderón estuvieron llenándola de preguntas sobre este estilo, puesto que ella ya decidió aclarar la información que está rondando principalmente en Instagram. Fue así como comentó: “Acerca de todo lo que ustedes me están escribiendo... sí, tengo novio, la edad que nos llevemos es lo de menos y después hablamos de él”.

Esas fueron las únicas palabras de la exprotagonista de nuestra tele sobre el tema, por el momento, tampoco quiso ampliar la información respecto de quién es su nueva pareja, su nombre o a lo que se dedica. Pero para tranquilidad de sus fanáticos, dejó la promesa en el aire de hablar sobre el asunto más adelante. Aunque de acuerdo con medios nacionales, su novio sería el cantante de música popular, Miguel Pachón.

Aquí el video de Yina Calderón con el que confirma su nueva relación sentimental:

Yina Calderón confirma que tiene una nueva relación sentimental

Respecto a la última pareja sentimental que tuvo, fue Andrés Arévalo; Yina Calderón informó del fin de esta relación a mediados de 2021 y desde entonces no había salido formalmente con nadie más.

Yina Calderón y su apoyo a Gustavo Petro como candidato presidencial:

El pasado 10 de mayo fue la fecha seleccionada para que se estrenara el documental ‘La política del amor’ sobre Gustavo Petro, candidato presidencial. En ese momento, la influenciadora huilense -quien hizo acto de presencia en el lanzamiento- dio cuenta de su apoyo al representante del Pacto Histórico en su carrera por la presidencia del país.

“Yo siempre les he dicho a usedes que yo no conozco mucho de política ... pero a mí qué me gusta de Petro: Uno, que su campaña apoya a los influenciadores, que yo siento que a veces no somos valorados... aparte de eso, siento que este país está cansado de lo mismo, por ese simple hecho hay que votar por Petro”, fue parte de lo expresado por la empresaria.

Es de recordar que, el pasado domingo 29 de mayo de desarrollaron las votaciones en todo el territorio nacional para elegir al próximo presidente de Colombia, al final de la jornada electoral Gustavo Petro y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) fueron los candidatos más votados para disputarse definitivamente la presidencia en una segunda vuelta que se realizará el 19 de junio.

No sobra mencionar que, durante el estreno de ‘La política del amor’, Yina Calderón también se fotografió con Gustavo Petro.

En la imagen, el candidato presidencial, Gustavo Petro, la influencer Yina Calderón, y la esposa de Petro, Verónica Alcocer, durante el estreno del documental 'La política del amor'. Foto: Instagram Yina Calderón

Aquí puede ver el video de Yina Calderón informando de su apoyo a Gustavo Petro:

Yina Calderón anunció su apoyo a Gustavo Petro

