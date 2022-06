Mike Bahía presumió la labor de Greeicy como madre: “Te admiro cada noche, un poco más”

Los artistas también se preparan para la llegada de su primogénito | Imagen: Instagram @greeicy

Para Mike Bahía y Greeicy Rendón han sido días de duro trabajo con la llegada de su primogénito, Kai, pues en redes sociales la pareja de artistas ha compartido cada momento que han vivido en este proceso de adaptación como padres primerizos. Desde regaños al cantante por su irresponsabilidad con el bebé, como las críticas que recibió la cantante por hablarle fuerte al pequeño.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que no quiero a mi bebé, yo lo amo … Él sabe que tiene una mamá brusquita, porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo entendiera todas esas bobadas que ella me dice”, expresó la cantante mientras conversaba con Kai entre risas.

Sin embargo, son pocos quienes conocen a fondo la dura tarea sobre cómo criar a su bebé, los cuidados, las trasnochadas e incluso, el cansancio que pueden tener con las extenuantes jornadas de cambios de pañales, baños, alimentar a su hijo y demás, por lo que el cansancio puede vencer a los padres en cualquier lugar de la casa.

Este fue el caso de Greeicy Rendón, quien fue delatada por su prometido al compartir una fotografía y un corto clip de la artista mientras descansaba unos minutos de las labores diarias con Kai. Y aunque fue blanco de críticas, porque varios de sus seguidores aseguraron que hay un mejor trato para sus mascotas que para su primogénito, esto fue desmentido por Bahía.

“Te admiro cada noche un poco más! Pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana! Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran tener! Te amo compañera! Esta linda aventura apenas empieza! (Pd: sé que me vas a matar por la segunda foto; pero a mí me encanta)”, escribió el cantante.

Le puede interesar: “Mi misión desde un principio fue unir al centro”: Ingrid Betancourt confirmó su apoyo a Rodolfo Hernández

En la primera imagen que compartió el intérprete de ‘Amantes’ se observa a Greeicy acostada en el piso de su casa bastante agotada por las labores con Kai, cubierta de mantas y con ropa bastante cómoda, además, rodeada por sus mascotas. Ya en la segunda fotografía, al parecer está sentada en una silla mecedora, con su cabeza inclinada hacia atrás, tomando una siesta con la boca abierta.

Aquí el contenido que compartió Mike Bahía :

Mike Bahía compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje para Greeicy Rendón. Tomada de Instagram @mikebahia

Para los seguidores de la pareja de artistas, estas imágenes dan muestra del agotamiento que siente la cantante por las labores diarias con el bebé y su hogar. En pocas horas, las fotografías de Greeicy obtuvieron más de 749.000 ‘me gusta’ y acumularan cerca de 6.700 comentarios de los cuales gran parte elogió el trabajo de la madre primeriza y sobre todo del apoyo que ha brindado Mike en el proceso.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “la realidad de las mamás, solo ellas la conocen. Admiro montones”; “ya quisiera yo verme así de linda como Greeicy”; “admiración total por este par”; “para todos los que juzgan a veces en una foto o video en redes, no es ni el 2 % de nuestras vidas”; “esa etapa es cosa berraca, casi nos enloquecemos nosotros”; “es agotador pero el amor más grande del mucho mucha empatía con ella”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: