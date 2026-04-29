Juan Fernando Cristo se molestó por respaldo del Partido Liberal a la candidatura de Paloma Valencia: “Mala copia del Partido Conservador”

El exministro del Interior aseguró que las bases principales de la colectividad estarán respaldando a Iván Cepeda - crédito Colprensa

El respaldo mayoritario del Partido Liberal Colombiano a la candidatura presidencial de Paloma Valencia del Centro Democrático generó distintas reacciones en la clase política colombiana.

Mientras que algunos celebraron la decisión de la colectividad liderada por el expresidente Cesar Gaviria Trujillo, otros consideraron que su inclinación a la campaña de la senadora de oposición traiciona el ideario original de dicha colectividad.

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Ese fue el caso de Juan Fernando Cristo, exdirigente político del liberalismo y ahora líder del movimiento político En Marcha, quien no ocultó su molestia ante la dirección que tomó la tolda roja para las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo de 2026.

El Partido Liberal aseguró que el apoyo a Paloma Valencia será amplio debido a su amplia representación en todo el país - crédito Sergio Acero/Reuters y @PartidoLiberal/X

El exministro del Interior, que estuvo presente en la adhesión oficial del partido Alianza Verde a la campaña de Iván Cepeda (Pacto Histórico), aseguró que no es sorprendente la postura del partido político en mención, al recordar que en los comicios del 2018 Y 2022, también habían respaldado a los aspirantes de la derecha colombiana (Iván Duque y Federico Gutiérrez).

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Sin embargo, sostuvo que, a diferencia de ese proceso, cuentan con el respaldo de las bases liberales que, según él, ayudarán a la victoria del candidato presidencial de izquierda.

“Ya respaldó a Federico Gutiérrez en el 2022, ya respaldó a Iván Duque en 2018. Hace tiempo que el Partido Liberal abandonó la defensa de los ideales y principios liberales y se volvió una mala copia del Partido Conservador y milita en la derecha colombiana desde hace tiempo”, expresó Cristo en declaraciones a los medios de comunicación.

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Juan Fernando Cristo cuestionando la adhesión del Partido Liberal a la campaña de Paloma Valencia - crédito Captura de Video X

Incluso, citó algunos referentes del liberalismo colombiano y afirmó que, de estar en la actual coyuntura política, estarían en la campaña de Cepeda.

“Si fuera el escenario, la coyuntura de hoy, de las candidaturas de Paloma Valencia, de Abelardo de la Espriella y de Iván Cepeda, si vivieran (Alfonso) López Pumarejo, Jorge Eliécer Gaitán o el mismo Luis Carlos Galán, ¿por quién votarían? Sin duda alguna, por Iván Cepeda. Las bases liberales van a estar ahí”, recalcó.

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Por último, aseguró que se tiene previsto un encuentro en la que se oficializará el apoyo de las bases liberales a la candidatura de Iván Cepeda en Bogotá.

“El Partido Liberal se decantó por la senadora Paloma Valencia, pero el liberalismo está con Iván Cepeda y hay muchos sectores liberales que están acompañando a la candidatura de la Alianza por la Vida, muchos sectores con representación en el Parlamento, de los directorios departamentales y municipales liberales. El próximo 12 de mayo, aquí en la ciudad de Bogotá, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, vamos a hacer el gran acto nacional de respaldo de los liberales de Colombia a la candidatura de Iván Cepeda”, concluyó.

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- crédito @CristoBustos/X

Así se definió el respaldo de los liberales a Paloma Valencia

En la tarde del martes 28 de abril de 2026, la determinación se fundamentó en una votación mayoritaria realizada por las bancadas de la Cámara de Representantes y el Senado del Partido Liberal, lo cual refuerza la apuesta de las fuerzas políticas tradicionales por una propuesta liderada desde la derecha.

“Con decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes, Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, expresó el secretario de la colectividad, Jaime Jaramillo.

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Este apoyo de la principal fuerza liberal del país se suma a las ya concretadas alianzas de Paloma Valencia con el Partido Conservador y otros referentes políticos tradicionales.

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia and vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo raise their hands on the day Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

La candidata amplía así una coalición orientada a la centro derecha y se consolida como una de las figuras con mayor respaldo institucional para la primera vuelta electoral.

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Este apoyo de la principal fuerza liberal del país se suma a las ya concretadas alianzas de Paloma Valencia con el Partido Conservador y otros referentes políticos tradicionales.

El respaldo del liberalismo a la campaña de Valencia llega en un momento clave, cuando la representación liberal en todo el territorio nacional resulta determinante para la proyección de cualquier campaña.

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