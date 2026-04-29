Exparamilitar acusó a ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España, de mandar asesinar al alcalde de Viotá

Lucho Herrera y los paramilitares - crédito Colprensa/@FiscaliaCol/X

La investigación por el asesinato del alcalde de Viotá, ocurrido el 15 de septiembre de 2000, involucra a Luis Alberto “Lucho” Herrera Herrera, exciclista profesional, señalado en declaraciones de paramilitares ante la Fiscalía.

“Lucho Herrera en el 2000 con un sargento Freddy y el ejército cuadraron la muerte del alcalde de Viotá y este chino, Águila y Gitano fueron y lo mataron”, declaró Luis Fernando Gómez, alias Ojitos, ante el ente acusador.

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De acuerdo con el informe entregado por Noticias Uno, el relato de Ojitos va más allá, pues afirmó que otras personas cercanas a Herrera también estuvieron implicadas en crímenes relacionados. En palabras del exparamilitar: “Fuimos con el sargento Freddy Espitia del B2 de Fusa. Freddy Espitia fue el que señaló a las personas que teníamos que recoger”.

Además, aseguró que Herrera fue alertado de las consecuencias judiciales de estos hechos: “El Cascarón mandó un abogado a Lucho a decirle que estuviera pendiente, que lo iban a echar al agua por los homicidios, lo del alcalde de Viotá”.

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El campeón de la Vuelta a España 1987 está siendo investigado por presunta desaparición forzada - crédito Archivo Colprensa

A pesar de estas acusaciones, la versión de Ojitos fue confrontada por Alvis Noguera, alias Águila, también exparamilitar, quien negó la participación de Herrera y sostuvo que este era extorsionado por integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare.

El trasfondo familiar evidencia el temor vivido en esa época. Luz Dary Pérez, esposa del alcalde asesinado, recordó que su esposo le confesó en vida: “Me dijo: ‘No, me están amenazando, que me retire de la alcaldía’”. Además, relató un episodio con un miembro del ejército: “Y me dice: ‘Doña Luz Dary, mire para arriba’. Y yo miré para arriba y ese helicóptero ahí, pero yo no vi al señor. Me dijo: ‘Vea, yo estoy ahí, aquí estoy, la estoy vigilando’”.

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Sobre el ataque, Pérez resumió frente a la prensa: “Sacan las armas y de una vez le meten siete tiros en la cabeza”. La viuda manifestó su deseo de verdad y justicia: “Yo quiero saber el porqué y quién mandó a hacer a cometer ese delito”. A pesar de todo, aclaró que, aunque perdonó al responsable, continúa esperando que se aclare quién fue el autor de la orden.

La investigación por el asesinato del alcalde de Viotá, ocurrido el 15 de septiembre de 2000, involucra a Luis Alberto “Lucho” Herrera Herrera, exciclista profesional, señalado en declaraciones de paramilitares ante la Fiscalía - crédito X

Fiscalía amplió cargos contra hermano de ‘Lucho’ Herrera por abuso sexual

El caso judicial contra Rafael Herrera, hermano del exciclista Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, sumó una nueva acusación a partir del testimonio de una mujer que lo señaló ante las autoridades por abuso sexual a menor de edad ocurrido hace más de veinte años.

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La denunciante, quien era vecina de la familia Herrera, aseguró que los hechos tuvieron lugar en un motel de Fusagasugá administrado por los hermanos, cuando ella aún era niña y antes de la pubertad. El relato indica que el abuso estuvo acompañado de amenazas y exhibición de un arma, con advertencias para que la víctima no hablara del hecho.

La mujer sostuvo que Rafael Herrera aprovechó su vulnerabilidad económica ofreciéndole trabajo en el motel, instancia en la que, según su testimonio, se produjo el abuso. La víctima explicó que el temor a represalias y la influencia social del acusado le impidieron denunciar los hechos en su momento. En su declaración, la mujer expresó que el abuso tuvo consecuencias psicológicas graves, manifestando intentos de suicidio a raíz del trauma.

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El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

Este testimonio se suma a la investigación abierta contra los hermanos Herrera por la desaparición forzada de cuatro hombres en Fusagasugá, a comienzos de los años 2000. Por estos hechos, la fiscalía imputó a Rafael Herrera el delito de abuso carnal violento, mientras que el caso se encuentra bajo análisis judicial. La denunciante afirmó que busca justicia y que el acusado sea sancionado por los hechos denunciados.