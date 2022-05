Así luce Felipe Arias tras el infarto que puso en peligro su vida: bajó casi 15 kilos

Foto de redes sociales. Felipe Arias

El pasado 11 de marzo de 2021, el presentador de Noticias RCN, Felipe Arias preocupó a sus compañeros de trabajo, familiares y seguidores al ser internado en una UCI por problemas cardiacos. Recientemente, el periodista dio a concoer cómo está su salud tras más de un año de la experiencia que lo tuvo al borde de la muerte y, según él, casi no lo deja llegar a los 50 años.

En un diálogo con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, el comunicador reveló que, desde ese percance de salud, lleva una dieta estricta y unos cuidados que ahora le permiten tener un mejor estilo de vida. “He perdido 16 kilos, me toca cuidarme mucho con el ejercicio y una buena alimentación, bajarle al estrés”, expresó Arias en medio de un evento nocturno.

Cabe recordar que Arias fue atendido tras sufrir un infarto en la Clínica Colombia, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. Debido a que se le taparon tres arterias, el presentador fue sometido a varios cateterismos y, afortunadamente, pudo tener resultados favorables en medio de su atención.

“Creo que he vivido mucho mejor en este último año porque uno aprende muchas cosas. Estoy ajustándome a las pastillas, ya tengo menos medicamentos y todo es ganancia, cada día de vida es ganancia. Casi que no llego a los 50 años, llegué arrastrado, pero creo que voy a poder vivir otros 50 más”, expresó al programa de chismes.

El periodista reconocido por su sección en el noticiero de ‘No se quede callado, denuncie’, señaó que lleva una dieta casi vegetariana que lo mantiene alejado de los eventos públicos y nocturnos; sin embargo, como fue en este caso, también señaló que se cuide pero prefiere disfrutar cada segundo de su vida.

En una entrevista con ‘Yo, José Gabriel’, el periodista reveló que vio el famoso ‘túnel’ y pensó que iba a morir:

“Todos los médicos me decían que mi situación era muy crítica (...) y cuando comenzó la reanimación yo pensaba: ‘¡No me dejen, por favor! Siento que cada vez me estoy yendo y hundiendo más ¡No me dejen ir!’. Y no quería dormir porque volvía a ver el túnel”, expresó.

Por último, Felipe Arias manifestó que al verse en una UCI conectado a los aparatos de reanimación recordó el calvario por el que tuvo pasar Jesucristo y fue precisamente eso lo que le ayudó a tener fortaleza y superar su enfermedad.

“Yo estaba rodeado de cables, lleno de hematomas y me acordé de Jesús crucificado, eso me dio fuerza y pensé que lo que me estaba pasando a mí, comparado con eso, no era nada”, afirmó.

Por su parte, su esposa, Viviana Montenegro, hizo emotivas publicaciones mientras el presentador estaba en la UCI. “Amor mío de mi vida, Dios nos unió hace 20 años y estaremos juntos con Su ayuda en todos los momentos felices que nos permita vivir, y en todos los momentos difíciles por los que tengamos que atravesar. Eres un hijo amado de Dios y estamos en sus manos benditas. Confiemos en Dios y en su infinita misericordia. La virgen María te protege”, escribió la exreina de belleza.

Después de varios días desde que tuvo que ser internado en la clínica, su esposa entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del presentador colombiano. Agradeciendo por las oraciones y mensajes de apoyo que han recibido, la mujer confirmó que fue sometido a un segundo cateterismo cardíaco y está recuperándose.

“Hoy (15 de marzo) tuvo el segundo cateterismo cardiaco y gracias a Dios todo salió muy bien. Sigue en UCI, estable, monitoreado y recuperándose”, informó a través de la cuenta oficial de Instagram del presentador, que en ese momento tenía 49 años.

