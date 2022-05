Alejandro Gaviría estaría cerca de anunciar su apoyo a Gustavo Petro

Exministro de Salud Alejandro Gaviria le daría su apoyo a Gustavo Petro. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

El exministro de Salud y exprecandidato presidencial Alejandro Gaviría estaría cerca de anunciar públicamente su apoyo a Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia a efectuarse el próximo 19 de junio.

Dicha jugada ya la había expuesto en la esfera política la senadora Marttha Peralta, del Pacto Histórico, quien conoció que tras la disolución de la Coalición Centro Esperanza sus exintegrantes, entre ellos Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, podrían tomar la decisión que ellos quisieran. Este martes ya lo hizo el excandidato a vicepresidente Luis Gilberto Murillo con su adhesión a Petro.

Gaviria, según cuenta Semana, se reunió el lunes pasado con su equipo de trabajo y pidió consejos para tomar una decisión. En la reunión, Martín Carrizosa y Hernando Salazar le manifestaron que no están muy convencidos de apoyar a Petro, por lo que le pidieron no tomar un decisión inmediata, mientras que Tatiana Andía y María Gutiérrez respaldaron la intención de apoyar al candidato del Pacto Histórico y no Rodolfo Hernández, de la Liga Gobernantes Anticorrupción.

En caso de que Gaviria se termine yendo al lado de Petro confirmaría lo que en anteriores ocasiones ha destacado del candidato nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba. Un ejemplo claro es que en dicha entrevista de Semana, que fue hecha por el historiador inglés Malcom Deas, Gaviria aclaró que es difícil venezolanizar a Colombia, tema trascendental para Petro, pues sus detractores lo acusan de que llevará a este país a la misma crisis social que vive Venezuela.

Además, en una entrevista concedida a The Financial Times antes de la primera vuelta electoral, Gaviria manifestó que si le tocara decidir por algún candidato se decantaría por el líder del Pacto Histórico. En la misma aseguró: “estamos durmiendo en la cima de un volcán. Hay mucha insatisfacción. Podría ser mejor una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está exigiendo un cambio”.

Precisamente, hace unos días Iván Agudelo, uno de los pesos pesados del Partido Liberal, conminó a Gaviria a que se decidiera por Petro.

Agudelo le mandó un mensaje en Twitter a Gaviria en el que le dice que Colombia necesita de su inteligencia y disciplina para sumar al cambio del país.

”Hoy Colombia necesita de la juventud y brillantez de María Gutiérrez y la inteligencia y la disciplina de Alejandro Gaviria para sumar al cambio del país. Estoy seguro de que las nuevas generaciones los esperan en el lado correcto de la historia al lado de Gustavo Petro y Francia Márquez”, fue el trino de Agudelo.

Aunque Agudelo y el país no han tenido respuesta de Gaviria, la que sí habló fue precisamente Gutiérrez, muy cercana al exministro. Sin confirmar que se irá del lado de Petro, agradeció la invitación de Iván Agudelo. “Gracias por esa invitación, senador Iván Darío. Me alegra leer esas palabras”, respondió al trino de manera tajante,

Ante la espera por Gaviria, otros dirigentes ya anunciaron su adhesión a Petro. Uno de ellos es Ariel Ávila, senador del Partido Verde, quien afirmó que este miércoles 1 de junio un gran grupo de senadores, representantes, diputados, concejales y ediles del Partido Verde anunciarán su posición para la segunda vuelta presidencial.

Entre los verdes está JotaPe Hernández, el senador más votado del partido en las elecciones al Congreso. Hernández había manifestado su apoyo a Rodolfo Hernández, pero recientemente aclaró que no apoyará a ninguna campaña en la que esté inmiscuido el uribismo, que ha manifestado su apoyo al exalcalde de Bucaramanga y que en la primera vuelta electoral superó con creces a Federico Gutiérrez, a quien las encuestas daban como segundo en la carrera presidencial tras Petro.

SEGUIR LEYENDO: