Polémica por foto en la que Roy Barreras acorrala a Armando Benedetti en el Congreso de la República

Una nueva polémica enloda al Pacto Histórico este 31 de mayo, esta vez, por una imagen en la se evidencia una escena que involucra a los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti en plena discusión en el Congreso de la República. El hecho está siendo el centro de críticas y los opositores al movimiento de izquierda están aprovechando para señalar a los políticos.

En las imágenes, que ya son virales en redes sociales, se ve a Barreras apuntar con el dedo hacia Benedetti como sentenciándolo. Y en otra foto, se ve a Benedetti acorralado contra la pared, mientras Barreras lo sostiene de la camisa.

Aunque se ha hablado de una discusión, el equipo de prensa del senador Barreras habló con INFOBAE COLOMBIA y aseguró que no se trató de una pelea. Por el contrario, sostienen que entre ambos políticos “hay una muy buena relación” y todo se trata de un malentendido.

“Simplemente estaban conversando en medio de una sesión de Comisión Primera de Senado esta mañana. Ellos dos tienen una buena relación”, sostuvo el equipo de prensa de Barreras

Al preguntar sobre la foto en la que Barreras, aparentemente, agarra a Benedetti por la camisa, el equipo de prensa se sostiene que “parece”, pero que no es la realidad.

A pesar de estas aclaraciones, en redes sociales ya se está criticando la escena.

“Lenguaje no verbal del Pacto Histórico. Las dos pintas de lanza de la renovación, Roy Barreras⁩ y Armando Benedetti,⁩ los exuribistas y exsantistas en qué andan. Que por favor nos cuenten”, cuestionó la periodista Lucía Bastidas Ubate.

Así mismo, se están creando memes a partir de las imágenes. Incluso, el periodista Gustavo Gómez publicó la foto y pidió a sus seguidores que le pusieron un título a la misma. Entre las respuestas que recibió está la del mismo senador Barreras.

“Diálogo: Roy: “Si no escuchas Caracol Radio todas las mañanas te afeito!” Benedetti: “Eche cuadro, a mí no me afeita nadie! Me voy a afeitar solito el día de la posesión de Petro!””, escribió el senador en Twitter.

