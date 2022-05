Invima lanza alerta sobre Pink Pussycat, supuesto potenciador sexual femenino

Las pastillas Pink Pussycat se comercializan como un potenciador sexual femenino.

Un producto ofrecido como potencializador sexual femenino está en la mira del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). El ente regulador ha emitido una alerta para que se dejen de comercializar las pastillas que se venden bajo el nombre de Pink Pussycat.

El producto está marcado por sus fabricantes como un suplemento dietario natural que aumenta la sensibilidad al tacto y al calor, que presuntamente funcionaría al incrementar la irrigación sanguínea a los genitales femeninos. Con ello se produciría una mayor lubricación y satisfacción para las mujeres durante sus relaciones sexuales.

No obstante, según el comunicado del Invima, la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA) sometió el producto a análisis de laboratorio para hallar sus ingredientes. Los investigadores encontraron en Pink Pussycat trazas de sildenafil, el componente activo del Viagra, “medicamento conocido como inhibidor de la fosfodiesterasa (PDE-5) aprobado por la FDA para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina”.

El sildenafil no aparece en la lista de ingredientes del potenciador sexual, pero su consumo puede causar reacciones indeseadas en el cuerpo femenino, especialmente si la paciente toma medicamentos recetados que contienen nitratos, como la nitroglicerina.

Los nitratos son medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos, facilitan la irrigación sanguínea y relajan las venas. Estos se indican para personas con afecciones cardiacas, como la angina, y aumenta la llegada de sangre rica en oxígeno al corazón.

Según el Invima, el consumo de este suplemento puede “reducir la presión arterial a niveles peligrosos” por la acción de este ingrediente no reportado. “La presencia de sildenafil en las cápsulas de Pink Pussycat hace que el producto sea un medicamento no aprobado para el cual no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujeto a retiro”, añaden.

Por estas circunstancias, el Invima negó el registro sanitario de Pink Pussycat y declaró ilegal su comercialización en el país. Además, recomendó suspender su uso de inmediato, destruir y desechar las unidades que aún tenga consigo, y pidió a los consumidores denunciar a quien lo esté vendiendo.

“Es importante recordar que, al no estar amparado bajo un registro sanitario, se trata de un producto fraudulento, que no ofrece garantías frente al cumplimiento de criterios de calidad, seguridad y eficacia. Adicionalmente se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, añade el comunicado del organismo regulador.

El Invima advirtió a la comunidad sobre el consumo de productos que no tienen registro sanitario y que se hacen inusualmente populares en las redes sociales como WhatsApp, ya que pueden generar expectativas falsas —y ocasionalmente peligrosas— sobre su naturaleza, origen, composición o calidad.

¿Qué hacer si presenta problemas con su libido?

Según el sitio web de la prestigiosa Clínica Mayo, el número de mujeres que tiene una libido problemáticamente baja en el mundo es menor del que se asume en la cultura popular. El dolor o la falta de apetito pueden tener causas que se pueden resolver sin automedicarse con suplementos de dudosa procedencia.

Algunas soluciones económicas, simples —aunque no necesariamente fáciles— y efectivas incluyen una comunicación más abierta con la pareja, establecer horarios para la actividad sexual, reforzar la confianza y estudiar técnicas para reducir las distracciones y concentrarse en el momento.

Otras alternativas incluyen adquirir buenos hábitos —como hacer ejercicio, llevar una dieta sana y reducir el consumo de alcohol—, comprar juguetes para adultos y acudir a terapia de pareja para trabajar en los sentimientos de miedo o vergüenza alrededor de la actividad sexual.

