Video: “Mujer que no jode, hombre que no progresa”, el secreto de Carolina Soto para que su familia funcione

Carolina Soto compartió el secreto para que su familia funcione. Tomada de Instagram

Carolina Soto sin lugar a dudas es una de las presentadoras de televisión que mayor interacción tiene con sus seguidores en redes sociales, en las que protagoniza divertidos momentos y cuenta algunos tips de belleza, cuidado de la ropa e incluso, habla de lo que hace con la ropa que utilizan en el matutino de Canal Caracol.

Sin embargo, algo llamó la atención de sus seguidores en la más reciente interacción que hizo a través de su cuenta de Instagram, en la que abrió la popular herramienta para que le preguntaran acerca de lo que quisieran conocer de su familia, su trabajo y también, felicitarla por su profesionalismo.

Allí, una usuaria le lanzó la siguiente pregunta: “¿Cómo haces para saber llevar un hogar tan lindo? Bendiciones”. Por lo que la presentadora respondió que con ese interrogante le hicieron recordar una frase que le mencionó la esposa de su compañero Carlos Calero.

“Mujer que no jode, hombre que no progresa”, mencionó la presentadora entre risas, pero su respuesta no terminó allí, porque agregó que eso es verdad, ya que a ellas por lo general les toca estar pendientes de la casa, de los niños y además, hacer lo que corresponde a su trabajo.

Y completó su respuesta con un corto texto de la frase que le dijo Paulina, esposa de Calero.

“Aplica para todo, toca tener límites, con el esposo, con los niños y tener un equilibrio en todo. Pero nosotras las mujeres somos unas duras, y lo que nos proponemos lo logramos. Así que yo sé que suena desgastante, pero se puede”, concluyó la presentadora de ‘Día a día’.

Le puede interesar: Congreso de la industria porno ahora se realizará en Barranquilla

Aquí el contenido completo de Carolina Soto :

La presentadora lo dio a conocer a través de sus redes sociales

La publicación fue compartida por el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ en Instagram y rápidamente generó varias reacciones entre los internautas que siguen el contenido que publica Carolina Soto en redes sociales, donde lleva más de 30.000 reproducciones y cerca de 720 ‘me gusta’.

Entre los comentarios más destacados de la publicación están algunos que apoyan la respuesta de la presentadora, pues son varias las usuarias que han expresado que las mujeres todo lo pueden, ya que hay hombres que no funcionan ni empujándolos.

Otros de los más destacados son: “así mismo es, si no jodemos, no progresamos”; “es verdad, yo jodí por 10 años hasta que nos fuimos de la casa de su mamá, ahora soy feliz y ya no lo jodo”; “lo dice ella que tiene esposo millonario, dedicada a su trabajo y alguien que le cuida a sus hijos”; “tal cual lo dice, así es, tiene toda la razón”, entre otros.

Qué es lo más difícil en el matrimonio para Carolina Soto

Cada pareja cuenta cómo es su relación de acuerdo a cómo la ha vivido, pues no todos pasan por los mismos altibajos, otros presentan desacuerdos conforme avanza el tiempo de unión y otros simplemente viven su idilio con cosas que gustan y otras que no. Hace algunos meses en una interacción con sus seguidores, Carolina Soto respondió qué fue lo más difícil del matrimonio.

“¿Qué crees que es lo más difícil de estar casada?”; enseguida la caleña dio cuenta de su satisfactoria unión matrimonial, pero sí mencionó un factor que podría describirse como difícil. “A mí afortunadamente hasta ahora me ha ido muy bien, sin embargo, de pronto cuando una persona quiere una cosa y la otra quiere otra cosa, entonces como llegar a ese equilibrio, a ese nivel, eso puede ser como lo más difícil”.

SEGUIR LEYENDO: