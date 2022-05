Shakira brilló en la alfombra roja de Cannes 2022 con un atuendo completamente negro

Shakira hizo presencia en la edición número 75 del Festival de Cine de Cannes, para el estreno de la película 'Elvis'. Reuters.

Después de haber causado furor en la presentación del pasado fin de semana en el programa ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’ al haber utilizado un vestido que dejó al descubierto la excelente figura con la que cuenta la barranquillera de 45 años, este 25 de mayo Shakira sorprendió en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes en su edición 2022.

La cantante, que arribó a la 75.ª edición del Festival de Cine de Cannes con un elegante vestido en color negro, evocó lo mejor de las épocas doradas de las estrellas de Hollywood.

Y es que según mencionó Vogue en su más reciente columna sobre la aparición de Shakira en la alfombra roja por la que desfilaron estrellas con lo mejor de las colecciones de primavera - verano 2022, la artista lució muy bien un strapless en color negro que se adaptó a su silueta y dejó al descubierto la despampanante figura que tiene la colombiana.

Para esta oportunidad, la intérprete de canciones como ‘Te Felicito’, ‘Hay amores’ o ‘Waka waka’, fue catalogada como una de las mejores vestidas de esta edición del Festival de Cannes 2022 en la que optó por lucir un vestido ceñido a su cuerpo con un encantador escote tipo corazón, que acompañó con unos guantes en velo negro que trajeron a colación la elegancia de la década de los 40 y atinó a la perfección con unas sandalias de tacón con unos cuantos brillantes.

Su cabello para esta oportunidad lució suelto con unas ondas al agua (muy sutiles para la calidad del evento al que se dirigió) y peinado de medio lado, se paró en la mitad de la alfombra, posó frente a las cámaras como una diva y lanzó besos dirigiendo el gesto con sus manos hacia los fotógrafos.

A diferencia de otras de sus apariciones en las que la colombiana no necesitó ningún tipo de joyería para poder brillar como las estrellas, Shakira decidió llevar en su cuello un hermoso collar de diamantes que jugó con los flashes de las cámaras y los reflectores que rodeaban la alfombra roja y complementó con un anillo de gran tamaño, el cual no necesitó presentación porque destacó por completo gracias a la sutileza de los guantes negros.

Aquí el contenido completo de Shakira en Cannes 2022 :

El espectacular vestido que utilizó Shakira en el estreno de la película 'Elvis' en Cannes 2022. Tomada de Instagram @shakira

La cantante compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram y ya supera los 500.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios de sus seguidores, quienes destacaron su belleza y otros que no bajaron a la cantante de diva.

Algunos de los comentarios que destacan en la publicación fueron: “te ves increíble y exageradamente bella e imponente”; “absolutamente bella”; “que reina, por Dios”; “pareces una diva de Hollywood”; que hermosura y el glamour de esta mujer”, entre otros.

Shakira no fue la única colombiana presente en el festival

La cantante colombiana no fue la única en hacer presencia en Cannes 2022, pues el pasado 24 de mayo la exreina Ariadna Gutiérrez compartió a través de sus historias de Instagram su paso por la alfombra roja del festival de cine, por lo que los diferentes portales que siguen los pasos de la ex Señorita Colombia no tardaron en replicar el contenido.

La modelo apareció luciendo un vestido en color azul turquesa del diseñador de origen italiano y libanés Tony Ward, pieza que estaba compuesta por una amplia falda que en su pierna izquierda tenía una abertura hasta la cadera y hombros descubiertos. Además, el traje llamó la atención entre los seguidores de la alta costura pues bajo su falda tenía un pantalón decorado con miles de cristales en diferentes tonalidades de azul, simulando los colores del mar.

La exreina de belleza, Ariadna Gutierrez, también estuvo presente en el Festival de Cannes 2022, y su vestido se robó todas las miradas en la pasarela. Tomada de Instagram @gutierrezary

