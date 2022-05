María Fernanda Cabal aseguró que si Petro gana las elecciones será por un “fraude electoral”

La congresista del Centro Democrático criticó al candidato del Pacto Histórico de cara a las elecciones . Fotos: Colprensa (Camila Díaz - Álvaro Tavera)

En pocos días Colombia vivirá una jornada electoral y los ciudadanos podrán escoger quién será el nuevo presidente del país. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, lidera la intención de voto de las encuestas y es seguido por el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien recibió el apoyo del Centro Democrático desde hace varias semanas. La congresista, María Fernanda Cabal, criticó nuevamente al exalcalde de Bogotá y afirmó que si llega a ganar las elecciones sería por un posible fraude en el sistema electoral.

La senadora del Centro Democrático es una de la figuras políticas que más ha estado activa en medio de las campañas electorales y es una de las más acérrimas opositoras del candidato por el Pacto Histórico. En varias ocasiones ha criticado a Gustavo Petro en sus redes sociales y también ha puesto en duda la labor que viene realizando el registrador Alexander Vega de cara a los comicios electorales del próximo domingo 29 de mayo. Es por esta razón que en una entrevista con la Revista Semana se refirió a algunas de estas situaciones y posibles escenarios políticos en segunda vuelta.

“Gustavo Petro solo gana si hay fraude en el sistema electoral. Petro tiene votos derivados de una larga trayectoria, derivados de una mentira que cala en mentes incautas, ingenuas, derivados del odio y de la rabia y de una chequera gigantesca que viene de mucho aliado al que le han prometido el perdón social”, afirmó la congresista.

También puede leer: El famoso streamer español Ibai Llanos le deseó suerte a Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales

Y agregó que, “veo la campaña de Gustavo Petro muy agresiva. Como siempre, la izquierda pasando por encima de la norma, victimizándose, inventándose golpes de estado, diciendo que se aplazarán las elecciones, creando escenarios fantasiosos para luego, como lo dije antes, victimizarse, para que siempre resulten ganando, porque ellos no tienen principios, ni ética ni límites morales de nada. La campaña de Petro que infiltra a las otras campañas, que dicen lo que dicen contra Fajardo, que es grotesca, hace lo que realizan los impunes: lo que les da la gana”.

En el caso de una posible segunda vuelta, María Fernanda Cabal fue clara en Revista Semana al decir que no ve al candidato Rodolfo Hernández en este escenario político porque, “también polariza y polemiza. Así como tiene afines, tienes detractores muy fuertes. Yo digo que su mensaje es muy bueno por lo asertivo, como cuando usted se inventa el eslogan de un producto y así el producto no sea la maravilla, se vende solo. A Rodolfo le ha funcionado su mensaje de la corrupción y le ha sumado réditos. Rodolfo Hernández podría tener probabilidad de pasar a la segunda vuelta si las elecciones no fueran este fin de semana. No lo veo en segunda vuelta, no le alcanza. Federico Gutiérrez tiene estructuras, un sector empresarial muy amplio y finalmente tiene muchos adeptos, hay un voto silencioso que dice ‘hay que votar en contra de Petro’”.

También puedes leer: Gustavo Petro se salvó de pagar más de 200 mil millones de multa por bajar las tarifas de TransMilenio

María Fernanda Cabal hace algunos días arremetió de nuevo en contra de Gustavo Petro mientras se desarrollaba un debate con varios candidatos y a través de su cuenta de Twitter aseguró que, “el candidato del rencor histórico habla de Golpe de Estado, pero es él quien quiere el poder para vengarse de todo un país. Volveremos a cerrarle la puerta al neocomunismo y seguiremos eligiendo libertad”

Y afirmó que, “no hay nada que ame más un comunista, que aquello que dice odiar. Por eso hay candidatos que odian al presidente Álvaro Uribe Vélez, una obsesión de lo que quisieran ser y nunca podrán”. posteriormente publicó, “Petro, ¿por qué no te callas?”.

SEGUIR LEYENDO: