El día que Gustavo Petro le pidió a Rodolfo Hernández ser su vicepresidente comiendo sancocho

Cuando Rodolfo Hernández decía que votaría por Petro en segunda vuelta. Fotos: Colprensa.

Una nueva controversia enfrenta a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, luego de que el primero aseguró que el candidato del Pacto Histórico le ofreció ser su fórmula vicepresidencial en su tercer intento por ser jefe de Estado.

Lo dicho por Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga, se dio durante una rueda de prensa en Tunja, la capital boyacense, donde contó que hace dos años sostuvo un almuerzo con Petro y fue el momento en el que este le ofreció ser su compañero para la contienda electoral.

“He tenido cinco sancochos con él, y hace dos años y medio, me decía: usted y yo somos invencibles, yo le doy la vicepresidencia de la república y usted acompáñeme a mí en este proceso, que el compromiso es sacar a todos estos ladrones del gobierno”, señaló Hernández.

Además, el aspirante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción también aseguró que el líder de la Colombia Humana le ofreció “otras cosas”. No obstante, Hernández rechazó de estupefacto, supuestamente, las proposiciones que Gustavo Petro le hizo tiempo atrás.

“Mire Gustavo, yo no estoy buscando un puesto, ¿quién dijo? ¿dónde le dijeron a usted que yo estoy buscando un puesto?, no, yo lo que quiero hacer es lo que los 10 o 12 presidentes de atrás no han sido capaces de hacer, acabar con la corrupción”, fue la respuesta que el exmandatario santandereano le entregó a quien hoy dirige la intención de voto a la Presidencia.

En esa rueda de prensa, donde lo acompañaron varios congresistas de la Alianza Verde, Hernández también aprovechó para cuestionar al expresidente colombiano César Gaviria, hoy jefe del Partido Liberal. “César Gaviria Trujillo es el padre de la destrucción de la agricultura en Colombia para sustituirla por importaciones. Vamos a ponerle atención al campo”, aseveró el candidato.

Los citados parlamentarios del partido del girasol también se pronunciaron durante el espacio y emitieron el respaldo al candidato en la primera vuelta presidencial del próximo 29 de mayo.

“Hoy el sentir de la gente está recogiendo un candidato que representa el centro, por eso estamos acá. Sabemos que la propuesta que Sergio Fajardo le propuso al país, de la cual hemos hecho parte, es la mejor programáticamente, pero la ciudadanía está interpretando y quiere otro cambio, y nosotros no podemos ser ajenos, Para mí decir que el uribismo va a cerrar un ciclo vale más que cualquier cosa, es decirle al país que va tener dos opciones de cambio y no me siento mal por estar sentada acá junto al ingeniero Rodolfo”, señaló la senadora Carolina Espitia, oriunda de ese departamento.

Por su parte, el representante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, aseguró que el ingeniero Hernández es, supuestamente, “la opción de cambio” y contó a qué se dedicará el exmandatario bumangués si gana las elecciones presidenciales. “Va a jugársela por el desarrollo de Colombia, alejado de los extremos”, agregó el congresista.

“Queremos que lleguen dos candidatos presidenciales alternativos, por eso hoy estamos apoyando al candidato con quien más sentimos afinidad, por eso estamos con el ingeniero”, señaló, por su parte, la representante a la Cámara por Boyacá, Neila Ruíz.

Hay que recordar que esta semana ha sido bastante álgida entre Petro y Hernández, al punto que se han señalado de corruptos y hasta de mentirosos. El candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción divulgó un comunicado en la mañana de este martes 24 de mayo en el cual negó que alguien de su campaña fuera la “fuente de información” que dio lugar al escándalo sobre la presunta intención de suspender las elecciones que divulgó Petro.

