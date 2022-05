Los mejores memes tras la retención de Piedad Córdoba en Honduras

Los memes de Piedad Córdoba y su situación en Honduras.

La senadora electa, Piedad Córdoba, está nuevamente en el centro de las críticas y generó una enorme polémica luego de que se conociera que fue retenida por las autoridades en el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Honduras por la portación de 68 mil dólares, un dinero que no fue declarado. El director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Allan Fernando Alvarenga, aseguró que están tratando de aclarar el origen del dinero.

De acuerdo con la INM, la senadora “ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados”. Aseguran que de acuerdo con las versiones de Córdoba, el dinero, “pertenece a un empresario colombiano (no identificado) que reside en la ciudad de Tegucigalpa (capital de Honduras), quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”.

Piedad Córdoba ingresó al país de Honduras el pasado sábado 21 de mayo, allí se reunió con la presidente Xiomara Castro, quien se habría reunido con algunos funcionarios del Gobierno para analizar la situación de la senadora. Hasta el momento no han hecho ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de la colombiana en el país centroamericano. Pese a todo esto, varios usuarios en las redes se han burlado de la situación y han publicado varios memes que han sido compartidos por varias personas en las redes sociales.

La senadora manifestó que muchas de las versiones que se han conocido en las últimas horas con respecto a su situación en Honduras “no son ciertas”, afirmó que los dólares no los encontraron en los rayos X, sino que ella estaba dispuesta a pagar los impuestos para poder regresar al país. “A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”.

Piedad Córdoba también afirmó que la procedencia del dinero es producto de unas asesorías que brindó a un empresario colombiano que vive en la ciudad de Tegucigalpa llamado Mauricio Sánchez. “el que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, afirmó la senadora electa por parte del Pacto Histórico.

Sobre la polémica que surgió y en el que también ha sido mencionado el Pacto Histórico, el candidato presidencial Gustavo Petro, quien estuvo presente en un debate junto a Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo en las últimas horas, fue indagado por la situación de la senadora electa quien está retenida en Honduras. El exalcalde de Bogotá fue enfático al afirmar que, “Piedad Córdoba está separada de la campaña, sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”.

Y agregó que, “es a ella a quien hay que preguntarle. No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta”. Recordemos que el candidato presidencial hace algunas semanas tomó la decisión de apartarla de la campaña electoral hasta que no resuelva sus problemas judiciales, incluso en otro reciente debate, el candidato Federico Gutiérrez el preguntó a Petro si la extraditaría en caso de ser requerida por la justicia americana, este contestó, “Sí”.

