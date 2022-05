Las contradictorias explicaciones de Piedad Córdoba sobre los 68 mil dólares en efectivo que le descubrieron en un aeropuerto de Honduras: “Me debían la plata y me la pagaron aquí”

¿Piedad Córdoba mintió sobre escándalo en Honduras por cargar 62.000 dólares? Ella misma respondió. Fotos: Colprensa e INM.

Luego de que este miércoles 25 de mayo, las autoridades migratorias de Honduras retuvieron en uno de sus aeropuertos a la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, por llevar una cuantiosa suma de dólares, esta rompió el silencio y difirió de lo que el Instituto Nacional de Migración (INM) de ese país aseguró sobre el caso.

Una de las principales dudas en torno al tema es la cantidad real de divisas que portaba Córdoba, que se decía que oscilaba entre los 62.000 y 68.000 mil dólares, pero ella asegura que eso es falso y la cifra es mucho menor: 58.000 USD, que en pesos colombianos son casi 228 millones, según ratificó la congresista durante un diálogo con la revista Semana.

El INM del país vecino asegura que Córdoba no declaró el dinero originario de los Estados Unidos y que fue “provisionalmente detenida”, mientras que ella ella argumenta, por el contrario, que fue “requerida” durante tres horas en tanto se contaba uno a uno los billetes.

Así mismo, Piedad Córdoba señaló que todas las versiones sobre este nuevo polémico caso no “son ciertas” y dijo que no le encontraron esa plata en rayos X, sino que ella misma iba a pagar los impuestos para poder traerla a Colombia. “A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”, dijo.

Sobre las dudas de la procedencia de donde sacó esa estrafalaria suma de dinero, la congresista le contó a ese portal que fue por unas asesorías que le brindó a un empresario colombiano que vive en la ciudad hondureña de Tegucigalpa llamado Mauricio Sánchez.

“Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá [Honduras] a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada”, agregó la también excandidata presidencial.

Es más, Córdoba retó a sus detractores a que le pregunten a Sánchez si es verdad que él le pagó ese dinero. “El que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, agregó la copartidaria del Pacto Histórico, la coalición dirigida por el candidato presidencial Gustavo Petro.

Además, durante esa entrevista, la senadora aseguró que no tuvo ningún encuentro con el gobierno de Ximena Castro, la presidenta de Honduras y aseguró que es falso que el dinero que traía consigo sea para financiar la campaña de Petro. “Esto es un asunto particular y nada tiene que ver ni con la campaña ni con el Pacto Histórico, es mi trabajo y vivo de las asesorías”, añadió Córdoba, a su vez que aclaró que las asesorías entregadas a políticos y empresarios del país centroamericano son por “inversiones” y “proyectos en temas logísticos”.

Las versiones de la parlamentaria petrista contradicen lo anunciado durante esta noche por el INM, que informó sobre las siete de la noche que Piedad Córdoba “ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 dólares americanos que no fueron declarados”, señaló la institución hondureña.

El dinero, supuestamente, “pertenece a un empresario colombiano (no identificado) que reside en la ciudad de Tegucigalpa (capital de Honduras), quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”, indicó el INM.

Ahora, las autoridades hondureñas serán las encargadas de determinar cuál será la sanción de la senadora del Pacto Histórico, que puede ser la misma declaración de las divisas, una multa o hasta una detención en el país extranjero.

