Piedad Córdoba se encuentra retenida por la Policía de Honduras en relación con los 68 mil dólares en efectivo incautados en el aeropuerto

Bogotá. Septiembre 26 de 2021. Piedad Córdoba se unió al Pacto Histórico y aspirará al Senado. (Colprensa - Camila Díaz)

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), Allan Fernando Alvarenga, confirmó en la mañana de este jueves 26 de mayo que la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Cördoba se encuentra retenida de manera administrativa por la policía de ese país centroamericano, mientras se aclara el origen de los más de 68 mil dólares que le fueron encontrados durante una requisa en el aeropuerto internacional de Comayagua.

En conversación con la emisora colombiana Blu Radio, el funcionario hondureño confirmó que la militante del Pacto Histórico podría permanecer a disposición de las autoridades durante 78 horas, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes.

La senadora Córdoba fue detenida en el aeropuerto de Comayagua, en Honduras, donde se disponía a tomar un vuelo con destino a Bogotá con escala en Panamá, después de que las autoridades la sometieran al control de rayos X y se percataron que tenía una gran cantidad de dólares que no había declarado.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras confirmó la noticia ante la comunidad nacional e internacional. “Piedad Córdoba ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de 68.000 dólares americanos que no fueron declarados”, se lee en un comunicado de prensa. También recordaron que es obligatorio declarar las divisas extranjeras después de los 10.000 dólares, en el caso de Colombia.

La congresista electa aseguró que el dinero pertenecería a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, el cual fue citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que se siga el procedimiento de ley correspondiente, según confirmaron las autoridades.

Piedad Córdoba habría ingresado al país centroamericano el pasado 21 de mayo e incluso se reunió con la presidenta Xiomara Castro. Ahora, las autoridades hondureñas serán las encargadas de determinar cuál será la sanción de la senadora del Pacto Histórico, que puede ser la misma declaración de las divisas, una multa o hasta una detención en el país extranjero.

Por su parte, Piedad Córdoba señaló que todas las versiones sobre este nuevo polémico caso no “son ciertas” y dijo que no le encontraron esa plata en rayos X, sino que ella misma iba a pagar los impuestos para poder traerla a Colombia. “A uno no lo pueden detener por eso, si uno tiene una plata y declara no lo pueden detener”, dijo.

Sobre las dudas de la procedencia de la gran suma de dinero, la congresista electa aseguró que fue producto del pago de unas asesorías que le brindó a un empresario colombiano que vive en la ciudad hondureña de Tegucigalpa llamado Mauricio Sánchez.

Córdoba retó a sus detractores a que le pregunten a Sánchez si es verdad que él le pagó ese dinero. “El que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, agregó la copartidaria del Pacto Histórico, la coalición dirigida por el candidato presidencial Gustavo Petro.





