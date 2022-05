Jaminton Campaz quiere ser el ‘10′ de la selección Colombia ante Arabia Saudita

Jaminton Campaz vuelve a la selección Colombia para el duelo amistoso ante Arabia Saudita.

La selección Colombia suma 57 días sin director técnico tras la salida de Reinaldo Rueda, quien no pudo clasificar al combinado nacional a la copa mundo. No obstante, la Tricolor jugará un partido amistoso ante su similar de Arabia Saudita el próximo 5 de mayo en Marllorca, España.

Cabe recordar que Colombia servirá de preparación para los asiáticos, que hacen parte del Grupo C de la cita orbital junto con Argentina, México y Polonia. Posteriormente, los dirigidos por Hervé Renard se medirán el 9 de junio a la Venezuela de José Néstor Pekerman y luego jugarán ante Ecuador el 23 de septiembre.

En el banquillo cafetero estará Héctor Cárdenas, quien es el actual entrenador de la Sub-20, que tendrá competencia en el torneo Maurice Revello (anteriormente conocido como Esperanzas de Toulon) que se disputará a cabo en tierras francesas del 29 de mayo al 12 de junio.

Para esta convocatoria, el extécnico del Deportivo Cali dejó por fuera areferentes como; Radamel Falcao García, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina para darle inicio a la renovación generacional.

La mayoría de citados por Héctor Cárdenas no superan los 25 años, y destaca la presencia del mediocampista Jamilton Campaz, quien regresa a la selección Colombia, a que la que fue llamado por Reinaldo Rueda para la Copa América 2021 que se realizó en Brasil, donde ocupó el tercer lugar del certamen.

Durante una entrevista para el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el volante habló sobre su proceso de adaptación en el fútbol de Brasil con la camiseta del Gremio de Porto Alegre, y lo que puede aportarle a Colombia.

“Se aprende y se comprende el juego de cada técnico. Como todo el mundo sabe, mi posición natural es de volante ‘10′ y en algunos partidos el entrenador me ha dicho que me suelte, eso mismo es lo que hago en Gremio, jugando de ‘10′ le puedo aportar a mi selección Colombia.”

“La verdad no fue fácil cuando llegué acá, me costó un poco, el cambio y el idioma. El descenso del año pasado dolió mucho, ningún jugador quiere eso. Me he acoplado muy bien, he tenido el apoyo de mis compañeros que hablan español y ya es hora de acostumbrarme. Anoche ganamos y quedamos campeones de la Recopa del Gaucho”

Lista de convocados para el juego ante Arabia Saudita

· José Luis Chunga - Alianza Petrolera (COL)

· Iván Arboleda - Newell’s Old Boys (ARG)

· Dávinson Sánchez - Tottenham Hotspur (ING)

· Jhon Lucumí - KRC Genk (BEL)

· Daniel Muñoz - KRC Genk (BEL)

· Helibelton Palacios - Elche CF (ESP)

· Carlos Cuesta - KRC Genk (BEL)

· Yairo Moreno - CF Pachuca (MEX)

· Éder Álvarez Balanta - Club Brujas (BEL)

· Kevin Agudelo - Spezia Calcio (ITA)

· Eduard Atuesta - Palmeiras (BRA)

· Kevin Velasco - Deportivo Cali (COL)

· Luis Suárez - Granada CF (ESP)

· Rafael Santos Borré - Eintracht Frankfurt (ALE)

· Juan Camilo Hernández - Watford FC (ING)

· Steven Alzate - Brighton & Hove Albion F.C. (ING)

· Jhon Arias - Fluminense (BRA)

· Luis Sinisterra - Feyenoord (NLD)

· Óscar Estupiñán - Vitória SC (POR)

· Jaminton Campaz - Gremio (BRA)

