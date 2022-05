Así financiará Fico Gutiérrez su programa de Gobierno

El candidato presidencial colombiano de centroderecha y de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 25 de mayo, 2022. REUTERS/Luisa González

Según los datos entregados por el Equipo por Colombia, el total de los recursos nuevos estimados para los primeros cuatro años de gobierno de Federico Gutiérrez, en caso de ser elegido, está cercano a los 144 billones de pesos.

El candidato ha explicado cómo financiará su apuesta social en contra del hambre y la pobreza en el país y señaló que no descarta una Reforma Tributaria. Si la hace, no será por más de 10 billones al año. Su estrategia es echar mano de otras fuentes que no castigarán ni a empresas ni a asalariados. En cambio, permitirán echar a andar programas como Cero Hambre, en busca de derrotar la pobreza y aumentar la asistencia social para mujeres y jóvenes en las ciudades y el campo.

En palabras de Gutiérrez, se trata de una transformación del país con énfasis en lo social, “para lograr una Colombia, diferente, sin hambre, sin violencia, donde haya progreso, sin poner el riesgo al país, ni los empleos, ni las empresas ni las familias”.

La precisión del candidato antioqueño sobre las fuentes de financiación de su programa de Gobierno se enfoca especialmente en estos puntos, de lo contrario, señála, las campañas terminan convirtiéndose en ferias de promesas populistas sin soporte alguno. Según su coalición, es el único de los aspirantes a la presidencia que hace coincidir sus propuestas con la capacidad real que tiene para ejecutarlas.

Estas son las fuentes de ingreso reportadas por su coalición:

En total son 154 billones de pesos, menos petróleo, que registra una cifra de 144 billones.





El candidato insistió en que, de ser necesaria una Reforma Tributaria en el país, “no debe terminar afectando jamás a la clase media y mucho menos a los más vulnerables”. Señaló que se planea de manera sensata, para que pueda ser ejecutada a partir del año 2023, y recalcó que el objetivo de su gobierno será el impulsar la reactivación de la economía a través de obras estratégicas, con subsidios para que los colombianos “no aguanten hambre”.

Gutiérrez precisó que el plan es viable y realizable, y lo cumplirán a cabalidad. Asimismo, cuestionó la propuesta de reforma tributaría de Gustavo Petro que asciende a $50 billones al año, lo que representa 5 puntos del PIB anual, y alertó que este tipo de proyectos que promueve el candidato del Pacto Histórico están desfinanciados y que el país “entraría en una crisis social y un problema financiero.

Manifestó que las exenciones de renta ascienden a los $17 billones, y considera que es necesario revisar la manera en que están afectando, en algunos casos, a personas naturales y jurídicas. Señaló, además, que una reforma tributaria agresiva afectaría la reactivación económica, desestimularía la generación de empleo y que en todo caso no podrìa afectar a los sectores más vulnerables, a los trabajadores.

En otros puntos, el plan de Gobiero de Fico plantea una política de gasto público austera y eficiente, crucial, en su opinión, para mantener la viabilidad de los programas sociales y una senda decreciente de la deuda pública. El candidato indicó que se ejercerá un control riguroso a los contratos de prestación de servicios innecesarios a través de revisiones periódicas del gasto de las principales entidades y sectores, y ratificó que el crecimiento económico será trascendental para cerrar las brechas sociales en el país y corregir los índices de pobreza ayudando a los más vulnerables.

Impulsar el crecimiento económico como método eficaz de ajuste fiscal, en la medida que las propuestas en materia de empleo y crecimiento económico surtan efecto, con el ánimo de que las cuentas fiscales mejoren, resaltan entre estos otros puntos destacables planteados Fico Gutiérrez y su entorno, que esperan poder cumplir el objetivo en la próxima jornada de elecciones, el domingo 29 de mayo.

