Jhon Solís continuará en Birmingham City: las estadísticas que llevaron al club a comprar sus derechos deportivos

El mediocampista colombiano llega desde Girona por 8 millones de euros y firma por 4 años, hasta junio de 2030 - crédito @bcfc/Instagram

El mediocampista colombiano Jhon Solís seguirá vinculado al Birmingham City después de que el club inglés decidiera hacer efectiva la compra de sus derechos deportivos al Girona de España. La institución confirmó el acuerdo a través de sus canales oficiales, cerrando una operación que convierte al jugador de 21 años en una apuesta a futuro dentro del proyecto deportivo del equipo.

Aunque los detalles económicos del negocio no fueron revelados oficialmente, el periodista especializado en mercado de fichajes Fabrizio Romano informó que la transferencia estaría cercana a los 7 millones de euros. De esta manera, Birmingham apostó por quedarse con un futbolista que llegó inicialmente en condición de préstamo el 17 de enero hasta el final de la temporada 2025/26, pero cuyo rendimiento terminó convenciendo a la dirigencia para convertir la cesión en un fichaje definitivo.

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El jugador, ex Atlético Nacional, ingresó para el segundo tiempo y marcó su primer gol con la camiseta del Girona de España - crédito DSports

Estadísticas de Jhon Solís en Birmingham City

Su presente en Inglaterra está respaldado por una temporada en la que acumuló 32 partidos oficiales y 1.703 minutos de competencia, 50 minutos en promedio por partido lo que significa que en la gran mayoría de partidos en los que participó lo hizo como titular.

Solís utiliza el dorsal 14 en Birmingham City y se caracteriza por ser un volante de perfil defensivo y físico. Con una estatura de 1,86 metros y como jugador derecho, combina presencia en la zona central con capacidad para ayudar en la salida del balón. Su valor de mercado actualmente está estimado en 4,5 millones de euros, aunque la cifra pagada por Birmingham demuestra que el club considera que su proyección puede aumentar en los próximos años.

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Incluso, esos números lo acercaron a la Selección Colombia. Jhon Solís hizo parte de la pre-lista de 55 seleccionados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo y, a pesar de no hacer parte del proceso de Eliminatorias al Mundial 2026, varios analistas del país lo pidieron dentro de la lista definitiva de 26 jugadores convocados a la máxima cita oribtal.

Jhon Solís, jugador de 21 años, es anunciado oficialmente como nuevo jugador del Birmingham - crédito @bcfc/Instagram

La trayectoria de Jhon Solís

El camino del colombiano hasta Inglaterra comenzó en Colombia, específicamente en Atlético Nacional, club en el que debutó profesionalmente en 2022. Con el equipo antioqueño disputó 38 partidos y aportó cuatro asistencias, además de hacer parte de una generación que consiguió títulos importantes para la institución.

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Jhon Solis debutó en Atlético Nacional y con 38 partidos jugados fue vendido al futbol europeo - crédito Colprensa

Durante su paso por Nacional, Solís levantó el Torneo Apertura 2022 y la Superliga de Colombia 2023, experiencias que aceleraron su crecimiento y llamaron la atención de clubes del exterior. Su evolución como mediocampista joven llevó al Girona FC a apostar por él en septiembre de 2023, dando el salto al fútbol europeo.

En España, el colombiano llegó a un equipo que en ese momento estaba construyendo un proyecto competitivo dentro de LaLiga. Su adaptación al fútbol europeo fue un proceso de aprendizaje, especialmente en un contexto donde la exigencia táctica y la intensidad son mayores. Aunque no tuvo una cantidad elevada de minutos en Girona, su desarrollo continuó y terminó encontrando una oportunidad importante en Inglaterra.

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La llegada al Birmingham City representó un escenario ideal para mostrar sus condiciones. En la Championship, una de las ligas más exigentes por ritmo físico y cantidad de partidos, Solís logró consolidarse rápidamente y demostrar características que el club valoró: disciplina táctica, capacidad para competir en duelos individuales y una lectura del juego que le permite actuar como equilibrio entre defensa y ataque.

La decisión de comprar sus derechos deportivos responde precisamente a ese impacto. Birmingham no solamente analizó los partidos disputados, sino también la edad del futbolista y el margen de crecimiento que todavía tiene. Con apenas 21 años, el colombiano tiene la posibilidad de convertirse en uno de los referentes del mediocampo del equipo en las próximas temporadas.

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