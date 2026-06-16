Colombia

Ejército Nacional incautó poderoso arsenal tras combates con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en Magdalena

La acción, ejecutada por el Batallón de Alta Montaña N.° 6 con el Gaula Militar Élite y la Fuerza Aérea, permitió el decomiso de armas cortas, fusiles, granadas, morteros, drones, entre otros elementos

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La autoridad militar señaló choques contra el Bloque Cóndor y el Frente Libardo Vergel, en zona rural de Santa Marta, mientras se mantenía el despliegue para proteger a civiles y reforzar seguridad regional - crédito Ejército Nacional

Las operaciones desarrolladas por tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6, adscritas a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar Élite y con apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 3 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, permitieron la incautación de un poderoso arsenal.

De acuerdo con información proporcionada por la institución castrense, entre el material bélico decomisado se encuentran: siete fusiles calibre 5,56 milímetros, cuatro armas cortas desarmadas, un mortero artesanal y doce granadas de mortero, además de dos drones y abundante material de intendencia.

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El Ejército Nacional incautó un arsenal en Quebrada del Sol, Santa Marta, en una operación conjunta con el Gaula Militar Élite y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional incautó un arsenal en Quebrada del Sol, Santa Marta, en una operación conjunta con el Gaula Militar Élite y la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Ejército Nacional

Estos hechos se presentaron en el sector de Quebrada del Sol, jurisdicción del distrito de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, según informó el Ejército Nacional. La misión principal del operativo consistía en proteger a la población civil y fortalecer la seguridad en la región Caribe, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados.

La autoridad militar reportó que los enfrentamientos se produjeron contra el Bloque Cóndor y el Frente Libardo Vergel, estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

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Continuidad de las operaciones en el Magdalena

El Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para contrarrestar los factores de inestabilidad y contribuir al bienestar de los habitantes del Magdalena.

El material decomisado en Magdalena incluyó siete fusiles calibre 5,56, cuatro armas cortas desarmadas, un mortero artesanal, doce granadas de mortero y dos drones - crédito Fuerzas Militares
El material decomisado en Magdalena incluyó siete fusiles calibre 5,56, cuatro armas cortas desarmadas, un mortero artesanal, doce granadas de mortero y dos drones - crédito Fuerzas Militares

La institución reiteró su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de las comunidades, afirmando que mantendrá presencia en la zona para reducir la influencia de los grupos armados ilegales.

La entidad aseguró que “este importante resultado operacional contribuye a debilitar las capacidades logísticas y armadas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en la Sierra Nevada de Santa Marta y ratifica el compromiso de las Fuerzas Militares con la protección de la población civil y el mantenimiento de las condiciones de seguridad y estabilidad en la región”.

Material de guerra, drones y equipos incautados por el Ejército Nacional durante la operación militar en el departamento del Magdalena - crédito Fuerzas Militares
Material de guerra, drones y equipos incautados por el Ejército Nacional durante la operación militar en el departamento del Magdalena - crédito Fuerzas Militares

El material decomisado ya está en manos de las autoridades judiciales, quienes adelantarán las investigaciones pertinentes.

La situación permanece en desarrollo, con monitoreo permanente de las autoridades y atención a las denuncias de la comunidad, mientras las Fuerzas Militares mantienen su despliegue en el área afectada.

Impacto en la seguridad y afectaciones en la Troncal del Caribe

El Ejército Nacional destacó que la operación fue ejecutada bajo parámetros de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y reiteró su compromiso con la protección de la población civil y el restablecimiento de condiciones de seguridad y estabilidad en la región.

Los enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta ocurrieron contra el Bloque Cóndor y el Frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra - crédito Ejército Nacional
Los enfrentamientos en la Sierra Nevada de Santa Marta ocurrieron contra el Bloque Cóndor y el Frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra - crédito Ejército Nacional

Paralelamente, la Troncal del Caribe permaneció bloqueada el lunes festivo en el sector de Quebrada del Sol debido a los enfrentamientos armados. Habitantes del área descendieron hasta la carretera para alertar sobre los combates, que se iniciaron en la madrugada.

La alerta fue reforzada por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, que recibió reportes de la comunidad indígena kogui y del colegio Mulkwakungui sobre la proximidad de los combates al resguardo indígena.

Las autoridades judiciales recibieron el material decomisado y adelantan las investigaciones por la incautación del arsenal en Santa Marta - crédito Ejército Nacional
Las autoridades judiciales recibieron el material decomisado y adelantan las investigaciones por la incautación del arsenal en Santa Marta - crédito Ejército Nacional

Reacción de las Acsn

Mientras se desarrollaban los combates, la organización armada Acsn difundió un comunicado en el que cuestionó la actuación del Gobierno nacional y del equipo encargado de los acercamientos de paz.

“El gobierno de Gustavo Petro y su Oficina de Paz nos ataca con asalto armado en la Sierra Nevada. Hace una semana vino el comisionado, señor Silva, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando. ¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”, expresó la organización armada.

La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos confirmó que los enfrentamientos ocurrieron cerca del resguardo indígena, generando preocupación entre las comunidades locales, especialmente por la presencia de menores y la proximidad a instituciones educativas.

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