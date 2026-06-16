Ejército Nacional incautó poderoso arsenal tras combates con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en Magdalena

Las operaciones desarrolladas por tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6, adscritas a la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar Élite y con apoyo del Comando Aéreo de Combate N.° 3 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, permitieron la incautación de un poderoso arsenal.
De acuerdo con información proporcionada por la institución castrense, entre el material bélico decomisado se encuentran: siete fusiles calibre 5,56 milímetros, cuatro armas cortas desarmadas, un mortero artesanal y doce granadas de mortero, además de dos drones y abundante material de intendencia.
PUBLICIDAD
Estos hechos se presentaron en el sector de Quebrada del Sol, jurisdicción del distrito de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, según informó el Ejército Nacional. La misión principal del operativo consistía en proteger a la población civil y fortalecer la seguridad en la región Caribe, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados.
La autoridad militar reportó que los enfrentamientos se produjeron contra el Bloque Cóndor y el Frente Libardo Vergel, estructuras del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
PUBLICIDAD
Continuidad de las operaciones en el Magdalena
El Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para contrarrestar los factores de inestabilidad y contribuir al bienestar de los habitantes del Magdalena.
La institución reiteró su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de las comunidades, afirmando que mantendrá presencia en la zona para reducir la influencia de los grupos armados ilegales.
PUBLICIDAD
La entidad aseguró que “este importante resultado operacional contribuye a debilitar las capacidades logísticas y armadas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en la Sierra Nevada de Santa Marta y ratifica el compromiso de las Fuerzas Militares con la protección de la población civil y el mantenimiento de las condiciones de seguridad y estabilidad en la región”.
El material decomisado ya está en manos de las autoridades judiciales, quienes adelantarán las investigaciones pertinentes.
La situación permanece en desarrollo, con monitoreo permanente de las autoridades y atención a las denuncias de la comunidad, mientras las Fuerzas Militares mantienen su despliegue en el área afectada.
PUBLICIDAD
Impacto en la seguridad y afectaciones en la Troncal del Caribe
El Ejército Nacional destacó que la operación fue ejecutada bajo parámetros de respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y reiteró su compromiso con la protección de la población civil y el restablecimiento de condiciones de seguridad y estabilidad en la región.
Paralelamente, la Troncal del Caribe permaneció bloqueada el lunes festivo en el sector de Quebrada del Sol debido a los enfrentamientos armados. Habitantes del área descendieron hasta la carretera para alertar sobre los combates, que se iniciaron en la madrugada.
PUBLICIDAD
La alerta fue reforzada por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, que recibió reportes de la comunidad indígena kogui y del colegio Mulkwakungui sobre la proximidad de los combates al resguardo indígena.
Reacción de las Acsn
Mientras se desarrollaban los combates, la organización armada Acsn difundió un comunicado en el que cuestionó la actuación del Gobierno nacional y del equipo encargado de los acercamientos de paz.
PUBLICIDAD
“El gobierno de Gustavo Petro y su Oficina de Paz nos ataca con asalto armado en la Sierra Nevada. Hace una semana vino el comisionado, señor Silva, a hablar de paz y de la necesidad de seguir trabajando. ¿Esta es la paz que quieren? ¿Quién puede confiar en un gobierno así?”, expresó la organización armada.
La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos confirmó que los enfrentamientos ocurrieron cerca del resguardo indígena, generando preocupación entre las comunidades locales, especialmente por la presencia de menores y la proximidad a instituciones educativas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD