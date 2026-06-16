Colombia

Directora del Icbf critica “utilización política” del presunto caso de abuso infantil en Bogotá: “No se paren en las historias de niños que no conocen”

La funcionaria Astrid Cáceres pidió no emitir juicios antes de que concluyan las indagaciones, al advertir que los pronunciamientos públicos pueden afectar el proceso y la protección de los menores involucrados

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Astrid Cáceres
Astrid Cáceres, directora del Icbf, criticó la utilización política del presunto abuso sexual infantil ocurrido en el norte de Bogotá - crédito Icbf

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, criticó la “utilización política” de un caso de supuesto abuso sexual infantil ocurrido en el norte de Bogotá, que provocó un intenso debate nacional en medio de la recta final de la campaña electoral.

El episodio, que involucra a un niño bajo protección estatal y un ciudadano estadounidense, generó reacciones de diferentes figuras políticas y encendió el debate a pocos días de la segunda vuelta presidencial, que se celebrará el 21 de junio. Voces de distintas corrientes aprovecharon el hecho como parte de sus estrategias de campaña, mientras las autoridades mantienen en curso la investigación.

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Pronunciamientos políticos tras el presunto abuso

Distintos líderes y candidatos presidenciales se pronunciaron en redes sociales luego de que se conociera el caso, que tuvo lugar en un apartamento de la zona norte de Bogotá.

Gustavo Petro vinculó el caso de Bogotá con la derecha y habló de una doble moral sobre el concepto de familia - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro vinculó el caso de Bogotá con la derecha y habló de una doble moral sobre el concepto de familia - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro vinculó el hecho con la retórica de la derecha, asegurando que existe una “doble moral” en torno al concepto de familia. “El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EE.UU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado”, escribió el mandatario en la red social X.

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Agregó que “la familia se fortalece más si tiene una buena situación económica” y defendió los programas sociales implementados bajo su gobierno para mejorar las condiciones de las madres solas y reducir la mortalidad infantil.

Petro también atribuyó a “la extrema derecha” un modelo de familia que, en sus palabras, “condena a la frustración y destruye la cohesión social”.

Abelardo de la Espriella exigió medidas más severas contra agresores de menores y cuestionó a sectores de izquierda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella usó el caso para proponer controles migratorios y cadena perpetua para violadores y asesinos de niños - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por su parte, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizó el caso para reforzar su discurso sobre seguridad y migración: “Monstruos como este no volverán a entrar a Colombia a hacer lo que les venga en gana. Desde el día uno de mi Gobierno implementaré controles migratorios reales y efectivos para que depredadores extranjeros jamás pisen nuestro territorio”, escribió en X.

Añadió que la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños sería, bajo su eventual mandato, una política central.

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, también opinó en redes sociales: “Mi total rechazo frente al aberrante caso de abuso sexual contra un menor presentado en Bogotá. Los niños y las niñas merecen crecer libres de violencia y con todas las garantías de sus derechos. Exigimos una investigación transparente y con toda la rigurosidad de la ley para hacer justicia. La niñez se respeta y se protege”.

Aida Quilcué exigió una investigación transparente y con rigor de ley por el caso de abuso sexual contra un menor en Bogotá - crédito @aida_quilcue / X
Aida Quilcué exigió una investigación transparente y con rigor de ley por el caso de abuso sexual contra un menor en Bogotá - crédito @aida_quilcue / X

La respuesta del ICBF y el llamado a la responsabilidad

Ante la avalancha de declaraciones, Astrid Cáceres, directora del Icbf, expresó su preocupación por el giro político que tomó el caso y pidió esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios o realizar pronunciamientos públicos que puedan afectar el proceso y a los menores implicados.

“Lo que no es posible es la utilización política que algunos están haciendo sin saber del caso, y sin esperar los tiempos y procesos”, sostuvo Cáceres en X.

“Entiendo el fervor político que esta semana tiene, pero de ninguna manera se paren en las historias de vida de niños que no conocen, ni utilicen ningún caso mediático que involucre niños sin saber. La política no se hace con las historias de los niños, ni agreguen especulaciones escabrosas sobre la institucionalidad que pueden afectar procesos vitales de muchos niños y niñas que no tienen ninguna relación con lo electoral”, manifestó la funcionaria.

El Icbf pidió esperar los resultados de la investigación y evitar pronunciamientos que afecten el proceso y a los menores implicados - crédito @AstridCaceresC / X
El Icbf pidió esperar los resultados de la investigación y evitar pronunciamientos que afecten el proceso y a los menores implicados - crédito @AstridCaceresC / X

La funcionaria reiteró que el bienestar de los menores es la prioridad y reportó que, en las primeras valoraciones clínicas, se descartó la existencia de violencia física y sexual.

“En medio de lo preliminar que encontramos en el hospital y en la conversación, se descarta el tema de violencia física sexual. Por supuesto, hay muchos otros factores que toca revisar en un presunto abuso sexual, pero se descarta un escenario de violencia física”, declaró la funcionaria en Noticias Caracol.

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