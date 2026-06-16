Colombia

Exigen seguro obligatorio en varios Parques Nacionales Naturales de Colombia: así avanza la medida

La nueva condición aplicará a todas las personas que busquen entrar al área marino-costera, con una cobertura independiente de la tarifa de entrada e incluye traslados de emergencia y atención médica en sitio

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Parques Nacionales avaló a Positiva Compañía de Seguros, en alianza con Magenta Seguros, y a Aseguradora Zurich para operar el seguro obligatorio en el territorio - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
Parques Nacionales avaló a Positiva Compañía de Seguros, en alianza con Magenta Seguros, y a Aseguradora Zurich para operar el seguro obligatorio en el territorio - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Parques Nacionales Naturales de Colombia intensificó la verificación del seguro obligatorio de accidentes y asistencia para turistas en los parques Corales del Rosario y de San Bernardo, Tayrona, Los Nevados y El Cocuy, consolidando la exigencia como requisito de ingreso para garantizar atención inmediata ante emergencias y fortalecer la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.

El Parque Nacional Natural (PNN) Corales del Rosario y de San Bernardo, uno de los destinos marino-costeros más visitados del país, recibió en 2025 a más de 1,2 millones de personas, lo que evidencia la magnitud y urgencia de la medida. Durante el último fin de semana, guardaparques, la Secretaría de Turismo de Cartagena y la Policía Nacional realizaron controles en Playa Blanca, Isla Barú —principal puerta de entrada al parque— y en Isla Múcura, en el Archipiélago de San Bernardo, para verificar el cumplimiento de la Resolución 273 de 2024.

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Seguro obligatorio: cobertura, operatividad y alcance

Desde el 1 de marzo de 2026, todo visitante debe contar con un seguro obligatorio de accidentes y asistencia para ingresar al PNN Corales del Rosario y de San Bernardo. La póliza, independiente del valor de ingreso al parque, busca ofrecer atención médica inmediata, traslados de emergencia y cobertura frente a situaciones imprevistas, tal como lo explicó la jefa del parque, Claudia Sánchez.

El seguro obligatorio para turistas en parques nacionales es independiente del valor de ingreso y busca garantizar atención médica inmediata, traslados de emergencia y cobertura ante imprevistos - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El seguro obligatorio para turistas en parques nacionales es independiente del valor de ingreso y busca garantizar atención médica inmediata, traslados de emergencia y cobertura ante imprevistos - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

“La prioridad es proteger la vida y brindar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia. Este seguro permite que los visitantes cuenten con atención inmediata en el territorio, algo que no siempre garantizan otros seguros personales o internacionales”.

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La implementación de la exigencia fue resultado de un proceso de invitación pública en el que fueron avaladas Positiva Compañía de Seguros (en alianza con Magenta Seguros) y Aseguradora Zurich, asegurando presencia operativa directa en el territorio. La experiencia adquirida en parques como Tayrona, Los Nevados y El Cocuy ha demostrado que contar con aseguradoras que operan en sitio reduce los tiempos de respuesta y mejora la atención en caso de accidentes.

Actualmente, existen 11 puntos de atención de primeros auxilios distribuidos entre Playa Blanca, Barú, Isla Grande, Isla Múcura e Isla Tintipán. Además, se dispone de ambulancias terrestres, lanchas ambulancia y personal capacitado para brindar atención de emergencias, garantizando asistencia inmediata a los turistas.

El Parque Corales del Rosario y de San Bernardo recibió en 2025 a más de 1,2 millones de visitantes y reforzó los controles en Playa Blanca, Isla Barú e Isla Múcura - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El Parque Corales del Rosario y de San Bernardo recibió en 2025 a más de 1,2 millones de visitantes y reforzó los controles en Playa Blanca, Isla Barú e Isla Múcura - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Cobertura del seguro: qué incluye y cómo reclamarla

El seguro obligatorio para visitantes cubre:

  • Muerte accidental, invalidez, desmembración y auxilio por incapacidad temporal.
  • Rescate y traslados médicos, asistencia médica por eventos súbitos o accidentes.
  • Auxilio para acompañante, urgencia odontológica, enfermería domiciliaria y renta por hospitalización.
  • Cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, funerarios, prótesis u órtesis y traslado de restos mortales.
  • Transmisión de mensajes urgentes a familiares.

En caso de siniestro, los documentos deben radicarse en los puntos de atención o enviarse a reclamaciones.vida@positiva.gov.co, indicando nombre del tomador, asegurado y número de documento.

Socialización y pedagogía: un reto para toda la cadena turística

Desde la entrada en vigor de la resolución, Parques Nacionales ha realizado jornadas pedagógicas y reuniones con agencias de viaje, operadores turísticos, comunidades locales y autoridades del sector para informar sobre la obligatoriedad del seguro. Sin embargo, muchos visitantes aún desconocen la medida al adquirir tours, lo que ha motivado un llamado a la cadena turística para proporcionar información clara y oportuna a los viajeros.

Desde el 1 de marzo de 2026, todo visitante debe contar con seguro obligatorio de accidentes y asistencia para ingresar al Parque Corales del Rosario y de San Bernardo - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
Desde el 1 de marzo de 2026, todo visitante debe contar con seguro obligatorio de accidentes y asistencia para ingresar al Parque Corales del Rosario y de San Bernardo - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

La jefa del parque enfatizó: “Durante meses nos hemos reunido con agencias, operadores turísticos, comunidades y diferentes actores de la cadena de valor para hacer pedagogía sobre esta medida. Nos hemos apoyado en la Secretaría de Turismo, Anato y otras entidades para garantizar que la información llegue a todos”.

Además, se precisó que, quien no cuente con seguro obligatorio no podrá acceder al parque, como medida para proteger la integridad de los visitantes y fortalecer la confianza en el ecoturismo nacional. El seguro, adquirido únicamente a través de las aseguradoras avaladas, es requisito independiente del valor de ingreso al área protegida, cuyas tarifas se mantienen bajo resolución oficial.

Los controles se han fortalecido mediante nuevos puntos de pago virtual y presencia permanente de guardaparques y policías turísticos. El recaudo de la póliza se realiza de forma diferenciada y el acceso a la cobertura es inmediato al momento de ingresar.

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