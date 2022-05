En plena madrugada Jessica Cediel tuvo que correr a Urgencias

La actriz colombiana presentó complicaciones de salud y alertó a sus seguidores en redes sociales. Foto: Instagram @jessicacedielnet

Desde la noche del pasado jueves 24 de mayo la actriz colombiana Jessica Cediel estaba presentando malestares de salud. Aunque en un inicio aseguró que no era nada grave y simplemente tenía síntomas gripales, finalmente tuvo que acudir a Urgencias.

La también modelo tiene a sus seguidores en redes sociales acostumbrados a conocer muchos detalles de su día a día. A través de sus historias de Instagram la presentadora la mayoría del tiempo les está contando a sus fans cosas de su vida personal y profesional.

Esta vez no fue la excepción y Jessica Cediel le contó a los internautas que tuvo que acudir a un centro médico por urgencias.

En la noche del pasado martes la presentadora comentó que se sentía mal, tenía dolor de garganta pero aseguró que no era nada grave. Más tarde, estando con su mamá en un carro señaló que continuaba con el dolor y le pidió consejos a su mamá para mejorar esa condición.

Posteriormente, subió algunas imágenes con las que le contó a sus seguidores que mientras cenaba en un restaurante tuvo una fuerte hemorragia por la nariz. Aunque en ese momento expresó que no pasó a mayores, la situación se complicó más tarde.

“Estaba en un restaurante, cenando normal. De hecho estaba súper bien y de la nada se me vino la sangre. Me dio una hemorragia súper loca, me tocó salir corriendo del baño, ponerme hielo y una toallita fría en la cabeza”, dijo Cediel a través de la red social.

Desde su casa la modelo hizo nuevas historias en las que aseguró que se sentía mal de salud. Además, mostró que estaba muy congestionada y tenía los ojos inflamados.

La situación no paró ahí, en la madrugada Jessica Cediel le avisó a los internautas que tuvo que acudir a Urgencias pues tuvo tres fuertes hemorragias por la nariz, lo cual no es normal que suceda. “Sangrado nasal. Tres hemorragias seguidas, fuertes. Pero ya estamos en la clínica, bajo control”, escribió la modelo en una de las historias.

Posteriormente, hacia las 5:30 a. m., la modelo le avisó a sus seguidores, por el mismo medio, que ya estaba mejor por lo que la dieron de alta. “Acabamos de salir, gracias a Dios ya todo está bien, todo está bajo control”, expresó.

La presentadora le agradeció a Dios y a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud mientras estuvo en Urgencias.

Publicidad falsa con la imagen de Jessica Cediel

El pasado lunes 23 de mayo desde sus historias en Instagram Jessica Cediel alertó a sus seguidores que estaban usando su imagen para hacer publicidad falsa. De acuerdo con la colombiana, agencias que ofrecen servicios de compañía se adueñaron de sus fotos para estafar.

“Me están enviando muchos de ustedes, tanto hombres como mujeres, DM (mensajes directos) - y a mis hermanas también- de supuestas relaciones que yo tengo. Mi gente, ¡yo no estoy con nadie! juepucha, no sé por qué la gente es tan malpa... Están estafando a hombres pidiéndoles dinero...”; fueron sus palabras sobre el tema.

A su vez, la presentadora redactó sobre las imágenes: “No caigan, no soy yo, ¡por enésima vez lo aclaro!”. Empero, más allá de personas malintencionadas que están suplantando su identidad, la bogotana también ha sido protagonista de falsas informaciones respecto a que es dama de compañía, cosa que también quiso dejar en claro que no es así. Estos rumores, según comentó, corren por páginas en Europa.

“Tambien en otras páginas por allá en Europa que mejor dicho, soy dama de compañía y estoy por allá en no sé qué catálogo de mierd*... yo no sé... no soy yo, ahí les dejo la aclaración para que no caigan”.

SEGUIR LEYENDO: