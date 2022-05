Murió Gentil Duarte, jefe de las disidencias de las Farc, en un enfrentamiento con el ELN en Venezuela

Alias ‘Gentil Duarte’ habría muerto víctima de un atentado en Venezuela. Archivo particular.

Durante la mañana de este miércoles 25 de mayo se confirmó que uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC, Miguel Botanche Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, fue asesinado en un campamento limítrofe con Venezuela mientras delinquía y era buscado por las autoridades.

Aunque en primera instancia el diario El Tiempo aseguró que no confirmaba el deceso de uno de los criminales más peligrosos del país, en las últimas horas fuentes de la Policía y el Ejército le ratificaron a varios portales periodísticos del país que, en efecto, el cabecilla de la estructura criminal murió en esa zona venezolana llamada Casigua El Cubo, ubicada en el municipio Jesús María Semprún, en el estado de Zulia.

De acuerdo con la información de inteligencia colombiana, Gentil Duarte estaba escondiéndose desde hace más de seis meses en el país vecino y su paradero habría sido filtrado el pasado 4 de mayo. El medio citado reseña que ese día se colocaron explosivos que, horas después, fueron detonados y que acabaron con la vida del disidente de los acuerdos de paz.

Mocoa, agosto 06 de 2019 Gentil Duarte. disidente de las Farc (Colprensa - Germán Enciso)

Es más, durante el operativo también habría muerto alias Salomé, una menor de edad recluida por esa guerrilla y que llevaba varios meses al servicio de la criminalidad. Según se conoció, la mujer era su compañera sentimental y estaba ocultándose junto a Gentil Duarte y otros delincuentes de origen colombiano.

Cabe anotar que Santillana había logrado escapar de una operación militar ocurrida en San Vicente del Caguán, Caquetá, en julio del 2021. Aunque el sujeto resultó gravemente herido, no fue capturado por las autoridades. En esa misión perdieron la vida 12 personas más.

En Venezuela, según cuenta el diario El Tiempo, recibieron la protección de alias Jhon Mechas, líder de las disidencias del frente 33. Sin embargo, la ayuda del otro malhechor no fueron suficientes para que Gentil Duarte saliera bien librado esta vez.

Inclusive, el medio colombiano publicó varias fotografías donde se observan las pertenencias del sujeto. No obstante, aseguran que la muerte de Gentil Duarte se dio por combates con la guerrilla del ELN y no de operativos militares. Sin embargo, por ahora, no hay pronunciamos oficiales por parte de las entidades estatales de Colombia o Venezuela.

Ahora, se presume que la disidencia que dirigía el criminal quedaría bajo el mando de Néstor Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, el primer disidente del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

Alias 'Iván Mordisco' y 'Gentil Duarte' conformaron la primera disidencia de las FARC-EP que fue el Frente Primero, desde la oficialización de las conversaciones de paz.

Este era Gentil Darte

El deceso del criminal se conoció luego de que en abril pasado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que emitió una nueva orden de captura contra el sujeto por el desplazamiento forzado de casi 60 personas.

De acuerdo con la información de las autoridades el disidente habría promovido una violenta confrontación en el municipio El Retorno ubicado en el departamento del Guaviare entre 2002 y 2004, en la que se presentaron constantes enfrentamientos armados y otras acciones ilícitas que pusieron en peligro la vida e integridad de las comunidades.

En el repertorio de pruebas la Fiscalía tiene documentado 11 hechos de desplazamiento, que comprometen cerca de 60 víctimas, entre las que se encontraban menores de edad y adultos mayores. Por lo cual, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos expidió la orden de captura ante “la evidente continuidad delictiva de Gentil Duarte, quien rechazó el proceso de reincorporación y sigue en la clandestinidad”, informaron las autoridades.

Sobre el sujeto, se sabe que nació en el 15 de octubre de 1963 en Florencia, Caquetá. A sus tan solo 18 años de edad logró ingresar al Frente 14 de las Farc, donde comenzó sus primeros pasos como guerrillero; tiempo después su trayectoria en el grupo armado le permitió llegar a ser el comandante del Bloque 7 de las Farc, donde lideraba la extorsión y el narcotráfico en el departamento del Meta. Su poderío dentro de las Farc creció tanto que, en 2009 le fue otorgado un puesto en el Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC-EP.

