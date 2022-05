Lucho Díaz suma otro reconocimiento en Inglaterra: hace parte del once ideal de la FA Cup

Luis Díaz hace parte del once ideal de la FA Cup. REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.

El jugador colombiano Luis Díaz estuvo cerca de consagrarse campeón con el Liverpool en la última fecha de la Premier League tras imponerse en condición de local 3-1 al Wolves con anotaciones de Sadio Mané, Mohamed Salah y Andrew Robertson. Sin embargo, de nada sirvió esta victoria, pues el Manchester City logró una remontada épica en cinco minutos ante el Aston Villa, que ganaba por dos goles y terminó perdiendo 3-2 en el Etihad Stadium.

No obstante, Luis Díaz y sus compañeros tendrán una nueva oportunidad de alzarse con otro título el próximo sábado 28 de mayo en el Stade France, cuando se midan al Real Madrid de Carlo Ancelotti por la final de UEFA Champions League.

Lo cierto es que mientras los dirigidos por Jürgen Klopp se concentran para encarar el juego crucial por Liga de Campeones ante el cuadro Merengue, los reconocimientos para Lucho Díaz en tierras inglesas no cesan.

Cabe recordar que el exJunior de Barranquilla fue campeón con Liverpool de la Copa de la Liga en febrero pasado, en el que se impusieron en la tanda de penales (11-10) al Chelsea. El jugador de selección Colombia disputó 96 minutos de dicho encuentro, siendo sustituido por el belga Divock Origi.

Le puede interesar: Semana definitiva en el Giro de Italia, así se correrá la etapa 16 de la ‘Corsa Rosa’

Posteriormente, el nacido en La Guajira logró el título de la FA Cup también ante el Chelsea el 14 de abril en el Wembley Stadium al derrotar desde los doce pasos 6-5 a los Blues. El exPorto de Portugal jugó 98 minutos y además de ser campeón fue elegido como el jugador más valioso de la final.

Los reconocimientos para el atacante colombiano no paran en Inglaterra, donde no escatiman elogios para Luis Díaz, que fue incluido en el once ideal de la FA Cup. La buena noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de este certamen de fútbol que es el más antiguo del mundo. “¡Presentamos su Equipo de la Temporada 2021-22 #EmiratesFACup, votado por ustedes, los fans!”.

El jugador colombiano sigue cosechando triunfos en Inglaterra. Tomado de @EmiratesFACup

En primer lugar, Luis Díaz Marulanda hace parte del equipo ideal de la FA Cup con cinco compañeros del Liverpool, como también con el experimentado defensor brasileño al servicio del Chelsea, Thiago Silva. El jugador de 25 años disputó cinco partidos de esta competición (Cardiff City, Norwich City, Nottingham Forest, Manchester City y Chelsea) desde que arribó a los Reds en enero procedente del Porto a cambio de 45 millones de euros.

El once ideal de la FA Cup 2021-22

Arquero: Dimitar Mitov (Cambridge United Football Club)

Defensa: Trent Alexander Arnold, Ibrahima Konate y Konstantinos Tsimikas (Liverpool) y Thiago Silva (Chelsea)

Volantes: Fabinho (Liverpool), Manson Mount (Chelsea), Callum Joseph Lang (Wigan)

Delanteros: Takumi Minamino y Luis Díaz (Liverpool) y Adam Boyes (Marske United F.C)

Por todas las competiciones, Luis Díaz jugó un total de 25 partidos con camiseta del Liverpool, en los que se reportó en la red contraria en seis oportunidades y puso cinco asistencias, lo que le ha permitido convertirse en ficha clave en el esquema del entrenador alemán Jürgen Klopp, quien se ha mostrado en más de una ocasión a gusto con la contratación del nacido en Barracas.

Por otro lado, el mediocampista español Thiago Alcantara se perdería la final ante el Real Madrid por lesión, según explicó Klopp, durante una rueda de prensa. El ex Bayern Múnich fue sustituido en el juego de Liverpool ante el Wolves. “Creo que estará fuera de la final, pero no lo sé. Está cojeando, así que tal vez no sea la mejor señal”.

SEGUIR LEYENDO: