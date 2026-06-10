Colombia

Camioneta de la UNP asignada a un líder conservador en Cauca fue blanco de un ataque armado en la Vía Panamericana

En un tramo rural de Cajibío, hombres armados intentaron interceptar el esquema asignado a Álvaro Guevara, presidente del Partido Conservador en Caldono; no hubo heridos

Guardar
Google icon
La vía Panamericana en Cauca volvió a ser escenario de violencia tras el ataque armado al vehículo de la UNP asignado a Álvaro Guevara - crédito Visuales IA
La vía Panamericana en Cauca volvió a ser escenario de violencia tras el ataque armado al vehículo de la UNP asignado a Álvaro Guevara - crédito Visuales IA

La vía Panamericana, en el departamento de Cauca, volvió a ser epicentro de la violencia tras el ataque armado contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Álvaro Guevara, presidente del Partido Conservador en Caldono.

El hecho, que se produjo en el sector de Las Fresas, zona rural del municipio de Cajibío, involucró a un grupo de hombres armados que intentó interceptar la camioneta blindada, según informó El Tiempo.

PUBLICIDAD

Las primeras versiones recopiladas por las autoridades establecen que Álvaro Guevara y su esquema de seguridad circulaban por ese corredor vial cuando un retén ilegal les ordenó detenerse. La reacción inmediata fue evadir el retén y mantener la marcha, lo que motivó que los sujetos armados abrieran fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo, logrando impactar la carrocería.

A pesar del ataque, tanto el dirigente político como su equipo de protección resultaron ilesos. El automotor, una camioneta Toyota de placas KWQ-229, presentó daños materiales por los disparos.

PUBLICIDAD

La UNP confirmó el ataque ocurrido durante el fin de semana y las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables en Cauca - crédito Visuales IA
La UNP confirmó el ataque ocurrido durante el fin de semana y las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables en Cauca - crédito Visuales IA

La rápida decisión de no detenerse evitó mayores consecuencias para los ocupantes del vehículo. El hecho se conoció oficialmente el 9 de junio, aunque ocurrió durante el fin de semana, y fue confirmado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Posteriormente, el caso fue reportado ante las autoridades competentes, que iniciaron verificaciones y labores de investigación para identificar a los responsables de la agresión.

Otro ataque en la misma carretera: intento de incineración de una tractomula

Horas después del primer incidente, la vía Panamericana registró un nuevo episodio de inseguridad en el sector de Mi Bohío, en el tramo que conecta Popayán con Timbío. Según testigos citados por el mismo medio, varios hombres armados instalaron un nuevo retén e interceptaron el paso de distintos vehículos. En medio de la acción, los individuos intentaron prender fuego a una tractomula, lo que generó pánico entre conductores y habitantes de la zona.

La intervención de los pobladores y comerciantes del sector resultó determinante para evitar una tragedia mayor. Utilizando agua y elementos disponibles, lograron controlar las llamas que comenzaban a afectar la estructura del automotor. El conductor de la tractomula resultó ileso y el vehículo solo sufrió daños menores.

En el sector de Mi Bohío, entre Popayán y Timbío, varios hombres interceptaron vehículos e intentaron incendiar un tractocamión, pero pobladores y comerciantes sofocaron las llamas con agua y medios disponibles - crédito X

Estos dos ataques consecutivos en la vía Panamericana han incrementado la preocupación entre los usuarios de este corredor, considerado uno de los principales del suroccidente colombiano. Las autoridades avanzan en la recolección de información y en la identificación de los responsables de estos hechos, en medio de un contexto de creciente tensión y violencia en la región.

La vía Panamericana bajo presión de grupos armados ilegales

El ataque contra el esquema de protección de Álvaro Guevara no constituye un hecho aislado en la región. La vía Panamericana, que atraviesa el departamento de Cauca, se convirtió en escenario frecuente de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales, que suelen instalar retenes y atacar vehículos particulares y de transporte de carga.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en el último semestre se reportaron al menos una decena de eventos similares en distintos puntos del corredor vial. Organizaciones sociales advirtieron sobre el riesgo constante para conductores y pasajeros, así como para funcionarios y líderes políticos que transitan por la zona bajo esquemas de protección estatal.

La Tercera División del Ejército bloquea la ruta entre Nariño y Cauca para eliminar explosivos y proteger a los viajeros - crédito @Ejercito_Div3/X
La Policía Nacional reportó al menos una decena de hechos similares en el último semestre, mientras autoridades y gremios reclaman más seguridad en la vía Panamericana - crédito @Ejercito_Div3/X

Las autoridades del departamento de Cauca intensificaron los operativos de patrullaje y control en la vía Panamericana tras los hechos reportados, al tiempo que avanzan en la identificación de los responsables.

Mientras que los gremios de transporte y las comunidades locales solicitaron mayor presencia estatal y garantías de seguridad, los incidentes ponen de manifiesto los desafíos persistentes para la movilidad y la protección de líderes sociales y políticos en el sur del país.

Temas Relacionados

Vía PanamericanaUNPCaucaViolencia en CaucaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por su condena por el caso de ‘Los doce apóstoles’

La entrega del ganadero fue confirmada por el exmandatario, que aseguró que su hermano acudió por sus propios medios a una comisaría para atender su pena de 28 años y tres meses de prisión

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, se entregó a las autoridades por su condena por el caso de ‘Los doce apóstoles’

De la Espriella volvió a desafiar a la justicia, que le prohibió usar su lema en la recta final de la campaña: “Sigan firmes por la patria”

Durante un multitudinario acto desde la Plaza de la Aduana, en Cartagena, el candidato incitó a sus seguidores a desobedecer la restricción e insistió en que continúen difundiendo el material elaborado para su aspiración presidencial

De la Espriella volvió a desafiar a la justicia, que le prohibió usar su lema en la recta final de la campaña: “Sigan firmes por la patria”

Viceministra de Defensa se pronunció ante acusaciones sobre presión política para despedir a trabajadores de Urrá

Angélica Verbel pidió a los denunciante pruebas de que fueron retirados de sus cargos por su injerencia en la empresa

Viceministra de Defensa se pronunció ante acusaciones sobre presión política para despedir a trabajadores de Urrá

Este es el sencillo truco que puede ayudarle a dormir mejor, según experto que desmintió mitos de redes sociales

Los expertos recomiendan bajar la iluminación nocturna de forma gradual y tomar un baño de agua caliente una o dos horas antes de ir a la cama para favorecer el descanso

Este es el sencillo truco que puede ayudarle a dormir mejor, según experto que desmintió mitos de redes sociales

Álvaro Uribe reaccionó a abogado de derechos humanos que amenazó a Abelardo de la Espriella con tenebrosa frase: “Le vamos a dar muerte”

El jurista Walter Márquez Ariza hizo un comentario en X en contra del candidato presidencial. Aseguró que lo que busca es su derrota electoral y no que sea asesinado

Álvaro Uribe reaccionó a abogado de derechos humanos que amenazó a Abelardo de la Espriella con tenebrosa frase: “Le vamos a dar muerte”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

Disidencias de ‘Calarcá’ secuestraron a cuatro personas y quemaron dos viviendas en Remedios, Antioquia: Gobernador confirmó tres muertos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Aida Victoria Merlano reveló el nombre con el que creció y explicó por qué se lo cambió legalmente: “En honor a ella”

Álvaro Díaz regresa a Colombia con su propuesta escénica más ambiciosa hasta ahora: fecha, lugar y precios

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Felipe Peláez fue confundido con Daddy Yankee y su reacción se viralizó: “Me tocó improvisar”

La mánager de artistas Claudia Serrato reapareció y se mostró afectada antes de realizarse importante operación por el cáncer que padece

Deportes

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

Colombia es campeona de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Paraguay por 4-3 en Asunción

La selección Colombia femenina por fin gana un título con la Liga de Naciones Conmebol: estos son sus otros trofeos

Esta fue la posición final de la selección Colombia femenina en la tabla de la Liga de Naciones Conmebol

Cómo será la preparación de la selección Colombia femenina para el Mundial 2027: fechas para los amistosos

Jimmy Butler visitó a la selección Colombia y se tomó foto con varias de las figuras del plantel