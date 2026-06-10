Camioneta de la UNP asignada a un líder conservador en Cauca fue blanco de un ataque armado en la Vía Panamericana

La vía Panamericana en Cauca volvió a ser escenario de violencia tras el ataque armado al vehículo de la UNP asignado a Álvaro Guevara - crédito Visuales IA

La vía Panamericana, en el departamento de Cauca, volvió a ser epicentro de la violencia tras el ataque armado contra el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado a Álvaro Guevara, presidente del Partido Conservador en Caldono.

El hecho, que se produjo en el sector de Las Fresas, zona rural del municipio de Cajibío, involucró a un grupo de hombres armados que intentó interceptar la camioneta blindada, según informó El Tiempo.

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Las primeras versiones recopiladas por las autoridades establecen que Álvaro Guevara y su esquema de seguridad circulaban por ese corredor vial cuando un retén ilegal les ordenó detenerse. La reacción inmediata fue evadir el retén y mantener la marcha, lo que motivó que los sujetos armados abrieran fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo, logrando impactar la carrocería.

A pesar del ataque, tanto el dirigente político como su equipo de protección resultaron ilesos. El automotor, una camioneta Toyota de placas KWQ-229, presentó daños materiales por los disparos.

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La UNP confirmó el ataque ocurrido durante el fin de semana y las autoridades iniciaron investigaciones para identificar a los responsables en Cauca - crédito Visuales IA

La rápida decisión de no detenerse evitó mayores consecuencias para los ocupantes del vehículo. El hecho se conoció oficialmente el 9 de junio, aunque ocurrió durante el fin de semana, y fue confirmado por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Posteriormente, el caso fue reportado ante las autoridades competentes, que iniciaron verificaciones y labores de investigación para identificar a los responsables de la agresión.

Otro ataque en la misma carretera: intento de incineración de una tractomula

Horas después del primer incidente, la vía Panamericana registró un nuevo episodio de inseguridad en el sector de Mi Bohío, en el tramo que conecta Popayán con Timbío. Según testigos citados por el mismo medio, varios hombres armados instalaron un nuevo retén e interceptaron el paso de distintos vehículos. En medio de la acción, los individuos intentaron prender fuego a una tractomula, lo que generó pánico entre conductores y habitantes de la zona.

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La intervención de los pobladores y comerciantes del sector resultó determinante para evitar una tragedia mayor. Utilizando agua y elementos disponibles, lograron controlar las llamas que comenzaban a afectar la estructura del automotor. El conductor de la tractomula resultó ileso y el vehículo solo sufrió daños menores.

En el sector de Mi Bohío, entre Popayán y Timbío, varios hombres interceptaron vehículos e intentaron incendiar un tractocamión, pero pobladores y comerciantes sofocaron las llamas con agua y medios disponibles - crédito X

Estos dos ataques consecutivos en la vía Panamericana han incrementado la preocupación entre los usuarios de este corredor, considerado uno de los principales del suroccidente colombiano. Las autoridades avanzan en la recolección de información y en la identificación de los responsables de estos hechos, en medio de un contexto de creciente tensión y violencia en la región.

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La vía Panamericana bajo presión de grupos armados ilegales

El ataque contra el esquema de protección de Álvaro Guevara no constituye un hecho aislado en la región. La vía Panamericana, que atraviesa el departamento de Cauca, se convirtió en escenario frecuente de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales, que suelen instalar retenes y atacar vehículos particulares y de transporte de carga.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en el último semestre se reportaron al menos una decena de eventos similares en distintos puntos del corredor vial. Organizaciones sociales advirtieron sobre el riesgo constante para conductores y pasajeros, así como para funcionarios y líderes políticos que transitan por la zona bajo esquemas de protección estatal.

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La Policía Nacional reportó al menos una decena de hechos similares en el último semestre, mientras autoridades y gremios reclaman más seguridad en la vía Panamericana - crédito @Ejercito_Div3/X

Las autoridades del departamento de Cauca intensificaron los operativos de patrullaje y control en la vía Panamericana tras los hechos reportados, al tiempo que avanzan en la identificación de los responsables.

Mientras que los gremios de transporte y las comunidades locales solicitaron mayor presencia estatal y garantías de seguridad, los incidentes ponen de manifiesto los desafíos persistentes para la movilidad y la protección de líderes sociales y políticos en el sur del país.

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